Станет непригодной для жизни: в NASA назвали страну, которую может уничтожить жара

Глобальное потепление давно стало темой горячих дискуссий во всем мире. От новостей до школьных уроков, от разговоров за семейным ужином до научных конференций - эта проблема не теряет актуальности. Однако готовы ли мы к ее реальным последствиям? Исследования NASA указывают на то, что из-за экстремальной жары целые регионы могут стать непригодными для жизни. Одной из стран, которая оказалась под угрозой, является Бразилия.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances в 2020 году, показало, что к 2070 году некоторые регионы планеты могут стать непригодными для проживания из-за сочетания высокой температуры и влажности.

Температуры выше 35°C в сочетании с высокой влажностью затрудняют естественное охлаждение человеческого тела, что может привести к серьезным рискам для здоровья. По данным ученых, частота таких экстремальных погодных явлений выросла втрое за последние 40 лет. Это свидетельствует о стремительном ухудшении климатических условий во многих частях мира, отмечает издание ECOticias.com.

Жара грозит уничтожить Бразилию

Бразилия, в частности, попала в зону риска, как отмечает NASA в своем блоге от марта 2022 года, ссылаясь на упомянутое исследование. Страна, известная своей тропической природой, может столкнуться с температурами, которые сделают жизнь в некоторых регионах невыносимой. Климатолог Карлос Нобре подчеркивает, что повышение температуры на 4°C по сравнению с доиндустриальным периодом может сделать значительную часть тропиков, включая Бразилию, непригодной для проживания. По прогнозам, это может произойти уже через 30-50 лет, что значительно быстрее, чем считалось ранее.

Особое внимание привлекает регион Амазонки, который является не только "легкими планеты", но и одной из самых уязвимых экосистем. По оценкам NASA, повышение средней глобальной температуры на 2°C, которое может произойти уже к 2041-2044 годам, повлечет серьезные изменения в Амазонии. Меньше осадков, более частые засухи, сильные ветры и рост риска лесных пожаров угрожают превратить тропический лес в деградированную саванну. Это может привести к выбросу 250 миллиардов тонн CO₂, что составляет огромную часть глобального лимита для сдерживания потепления до 1,5°C.

Города Бразилии также окажутся под ударом. Мегаполисы, такие как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро или Сальвадор, уже испытывают эффект "теплового острова", когда асфальт и бетонированные поверхности повышают температуру до 5°C по сравнению с зелеными зонами. Отсутствие достаточного количества растительности и высокая урбанизация только ухудшают ситуацию, делая города уязвимыми к экстремальной жаре. Жители этих регионов могут столкнуться с ухудшением условий жизни и серьезными угрозами для здоровья.

NASA предупреждает, что Бразилия - не единственная страна под угрозой, но ее тропический климат и уникальные экосистемы делают ее особенно уязвимой. Если не принять срочные меры для сокращения выбросов парниковых газов, к 2070 году значительные территории могут стать непригодными для жизни. Мир стоит перед вызовом, который требует немедленных действий. Вопрос лишь в том, успеем ли мы найти эффективные решения, чтобы предотвратить катастрофу.

OBOZ.UA писал о самых горячих городах в мире, где жара буквально изгоняет все живое с территорий.

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