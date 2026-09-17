Фон дер Ляйен удивила ЕС предложением об "ассоциированном членстве" для Канады – Politico

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз якобы готов предоставить Канаде возможность стать первым ассоциированным членом объединения. Обращаясь непосредственно к премьер-министру Канады Марку Карни, глава ЕК заявила о "новом формате отношений" между Канадой и ЕС.

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Но предложение президента ЕК сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС "вызвало серьезную дипломатическую головную боль". Дело в том, что эту идею не обсудили заранее в европейских столицах, сообщили Politico сразу четыре дипломата.

Что сказала Урсула фон дер Ляйен

Свое предложение глава ЕК озвучила перед Европейским парламентом.

"Я хотела бы поработать с вами над тем, чтобы открыть двери для Канады в ЕС – чтобы именно Канада стала первым ассоциированным членом Союза", – сказала она, обращаясь к Марку Карни.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что потенциальное сотрудничество не должно быть направлено против других государств. По ее словам, речь идет об укреплении совместного потенциала Европы и Канады.

Урсула фон дер Ляйен сослалась на стремление Канады к "более тесному сотрудничеству с Европой" на фоне сложных торговых отношений с Соединенными Штатами. В то же время, по информации источников, заявление фон дер Ляйен стало неожиданным для стран-членов ЕС.

Что говорят в Европе

В частности, европейские дипломаты выразили сомнения относительно того, что именно будет предусматривать статус ассоциированного членства. Один из них заявил, что "никто на самом деле не знает, что это означает", цитирует Politico свой источник.

Другой дипломат отметил, что введение такого статуса может потребовать изменений в основополагающих договорах ЕС. По его словам, получить необходимую поддержку для таких изменений пока будет сложно.

Источники издания также обратили внимание на то, что модель ассоциированного членства предназначена только для стран Европы, которые не могут присоединиться к блоку. "В отличие от Украины, Молдовы, Грузии, Норвегии и Великобритании, Канада не входит в состав Европы. Поэтому она не может присоединиться к ЕС", – отмечают они.

Неразумная секретность

Еще один дипломат охарактеризовал поведение фон дер Ляйен как "опасную и неразумную секретность". Дело в том, что президент Комиссии представила свою идею Марку Карни без консультаций со столицами ЕС и "даже не затронула эту тему на недавнем обеде с послами ЕС". Это подтверждается еще и тем, что в заранее переданной дипломатам копии речи председателя ЕК отсутствуют слова "ассоциированное членство".

Офис председателя Европейского парламента Роберты Мецолы сделал свое заявление после встречи с Марком Карни. В нем также вообще не упоминалась тема членства в ЕС, там лишь отмечается, что два лидера обсуждали "сферы с большим потенциалом для еще более тесного сотрудничества".

В офисе Марка Карни также приветствовали "более широкие усилия Брюсселя по углублению связей", ни словом не упомянув о членстве в блоке.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Канады действительно продвигал идею предоставления его стране статуса "ассоциированного члена" Евросоюза. Он поручил своему специальному посланнику в Европе изучить возможные форматы сближения с ЕС без полноценного членства и прямого доступа к Единому рынку.

"Но теперь Оттава очень осторожно, по крайней мере публично, проводит разграничение между стремлением к сближению и любой формой членства в ЕС", – считают в Politico.

Канадский премьер также обсуждал сближение с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и лидерами скандинавских стран. Переговоры выходят далеко за рамки обычной торговли. Среди направлений – энергетика, искусственный интеллект, оборона, военно-промышленный комплекс и критически важное минеральное сырье.

В целом, на фоне конфликта с Вашингтоном Канада все чаще обращается к европейским партнерам. В сентябре стороны уже обсуждали новый формат отношений, который может охватить торговлю, безопасность, оборону, космос и науку.

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