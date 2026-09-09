Трамп закручивает гайки Канаде: США введут запрет на алкоголь и молочные продукты и ужесточат 50-процентную пошлину

Президент США Дональд Трамп ответил на новые канадские пошлины запретом с 29 сентября на импорт в США ряда товаров из Канады, в частности пива, вина, крепкого алкоголя, отдельных видов молочной продукции и некоторых мотоциклов. Кроме того, Вашингтон с 15 сентября расширит перечень канадских товаров, на которые действуют 50-процентные пошлины, что усугубляет торговый конфликт между США и Канадой.

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Об этом сообщает Politico. Часть мер вступит в силу уже в сентябре, тогда как запрет на импорт отдельных категорий канадской продукции начнет действовать с 29 сентября.

США запретят импорт канадского алкоголя

Одним из самых заметных решений администрации Трампа стал запрет на ввоз в США широкого перечня алкогольной продукции канадского происхождения. Новые ограничения вступят в силу 29 сентября 2026 года, под них попадут, в частности:

пиво;

вино;

виски;

бурбон;

ром;

водка;

вермут;

бренди;

текила;

мескаль;

прочие алкогольные напитки;

отдельные категории безалкогольного пива.

Таким образом, американский рынок может оказаться фактически закрытым для значительной части канадского алкоголя. Для канадских производителей это означает риск потери важного рынка сбыта, тогда как американские потребители и импортеры будут вынуждены искать альтернативных поставщиков. Впрочем, в Вашингтоне подчеркивают, что ограничения сформированы таким образом, чтобы минимизировать потенциальное влияние на американский рынок.

Помимо алкогольных напитков, администрация США ограничила доступ на американский рынок для некоторых других канадских товаров. В частности, в список попали отдельные молочные продукты и связанные с ними категории продукции. Среди них — сывороточный протеин, а также инвертная и тростниковая патока.

Американская сторона объясняет выбор товаров тем, что речь идет о категориях, для которых у США есть альтернативные поставщики или достаточные возможности внутреннего производства. Отдельно Вашингтон запретил импорт некоторых видов канадских мотоциклов.

США расширяют 50-процентные пошлины

Параллельно с прямым запретом на импорт Вашингтон решил расширить перечень канадских товаров, на которые распространяется 50-процентная пошлина. Речь идет о тарифных ограничениях, которые США ввели ранее; изменения вступят в силу 15 сентября.

Американская администрация пересмотрела список продукции: некоторые позиции из него исключили, зато добавили новые. В частности, из перечня 50-процентных пошлин исключили каменную соль и цемент. В то же время в список добавили новые категории товаров.

Среди них — квадроциклы и дополнительные виды молочной продукции. В других сообщениях о новых ограничениях также упоминаются сыры, лодки, металлические и кожаные изделия. Таким образом, Вашингтон не просто ответил на канадские контрмеры, а фактически расширил уже действующую систему торговых ограничений.

Почему Трамп пошёл на новые ограничения

Новые решения США стали ответом на действия Канады. 8 сентября 2026 года Оттава ввела новые пошлины на американские товары на сумму примерно в $20 млрд. Канада таким образом ответила на торговую политику администрации Трампа и предыдущие американские тарифы.

О возможности новых канадских ограничений власти страны заявляли ещё 25 августа. В Вашингтоне расценили канадские меры как очередную попытку создать торговые преимущества для собственных производителей за счёт американского бизнеса.

Представитель администрации Трампа заявил, что Соединенные Штаты ранее предупреждали Канаду: если Оттава введет новые контрмеры, Вашингтон ответит. Нынешняя эскалация стала очередным этапом конфликта между двумя странами.

В августе переговоры между США и Канадой по торговым вопросам фактически зашли в тупик. После этого Вашингтон усилил давление на канадский импорт и ввел 50-процентные пошлины на отдельные категории товаров. Отношения между странами при этом сопровождались не только экономическими спорами, но и публичными политическими заявлениями.

Трамп, в частности, резко критиковал Канаду в социальных сетях и даже публично продвигал идею переименования озера Онтарио в "озеро Америка". Канадская сторона, в свою очередь, высмеивала такие заявления и продолжала готовить ответ на американские пошлины.

Трамп хочет ограничить доступ Канады к госзакупкам

Новые импортные ограничения могут оказаться не последним шагом Вашингтона. Трамп также заявил о возможности ограничения доступа канадских компаний к американским государственным закупкам. Речь идет об огромном рынке государственных контрактов США, в котором участвуют компании из разных стран.

Американский президент утверждает, что канадские производители имеют широкий доступ к американским государственным закупкам, в то время как американский бизнес якобы не получает аналогичных возможностей на канадском рынке. Поэтому Трамп поручил администрации изучить возможность ограничения участия канадских компаний в соответствующих контрактах.

Отдельной линией торгового противостояния стала канадская авиастроительная компания Bombardier. Трамп угрожал ограничить доступ компании к американскому рынку. Отмечается, что это решение потенциально может иметь более широкие последствия, ведь Bombardier имеет значительное присутствие в США.

Особенность ситуации заключается в том, что канадская компания имеет производственные мощности на территории Соединенных Штатов, в частности в штате Канзас. Именно поэтому среди американских республиканцев уже возникла обеспокоенность по поводу возможных последствий таких ограничений.

На данный момент Вашингтон и Оттава формально оставляют возможность для переговоров. По словам представителя администрации Трампа, контакты между американскими чиновниками и канадскими властями продолжаются. В частности, в последние дни представители сторон продолжали обсуждать торговую ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп заявил об ухудшении отношений с Испанией и призвал прекратить всю торговлю с этой страной. Также он высказался за приостановку всех визитов из Испании, обвинив Мадрид в ненадлежащем выполнении союзнических обязательств в НАТО.

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