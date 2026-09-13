Канада хочет стать «ассоциированным членом» ЕС: что это означает и насколько это реально

Премьер-министр Канады Марк Карни продвигает идею присвоения стране статуса "ассоциированного члена" Европейского Союза. Он поручил своему специальному посланнику в Европе изучить возможные форматы сближения с ЕС без полноценного членства и прямого доступа к Единому рынку.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и канадских чиновников. По данным издания, стороны уже обсуждают беспрецедентный формат ассоциации между 27 странами ЕС и государством, не входящим в Европу.

Речь идет о более глубокой интеграции Канады в экономическое пространство Евросоюза, которое оценивается примерно в 21 триллион долларов. В течение нескольких месяцев Карни проводил закрытые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Канадский премьер также обсуждал сближение с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и лидерами скандинавских стран. Переговоры выходят далеко за рамки обычной торговли. Среди направлений — энергетика, искусственный интеллект, оборона, военно-промышленный комплекс и критически важное минеральное сырье.

Что предлагают

Один из вариантов предусматривает более свободный доступ канадских товаров и услуг на рынок ЕС, а также упрощенное перемещение работников в стратегических отраслях. По данным двух источников WSJ, Карни поднимал и вопрос о возможности безвизового проживания и трудоустройства граждан Канады в странах Евросоюза.

Потенциальное партнерство может охватить крупные инфраструктурные проекты. Среди них — прокладка подводных кабелей через Атлантику для связи и передачи данных, совместное строительство дата-центров и облачных хранилищ, а также создание новых спутниковых сетей.

Отдельно стороны рассматривают возможность экспорта канадского природного газа и удобрений в Европу, в частности по арктическим маршрутам. Также Канаду могут привлечь к образовательной программе обмена ЕС Erasmus+.

Оборона стала ещё одним важным направлением, в котором Канада ищет альтернативу сотрудничеству с Вашингтоном.

"Это тектонический сдвиг, который происходит на уровне рабочих групп и бюрократии. Это выглядит очень буднично и "несексуально", но имеет колоссальные последствия", — цитирует WSJ канадского чиновника, участвующего в переговорах.

Сближение Оттавы с Брюсселем прокомментировал и президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил: "Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом Соединённых Штатов?"

Бюрократические сложности

В то же время процесс может столкнуться с юридическими и бюрократическими сложностями. Даже соглашение о свободной торговле CETA, подписанное более десяти лет назад, до сих пор окончательно не ратифицировано несколькими странами-членами ЕС.

Ожидается, что Канада и Евросоюз могут объявить первые параметры нового стратегического альянса уже 16 сентября 2026 года. Личную встречу с Макроном Карни планирует провести 20 сентября на французских островах Сен-Пьер и Микелон у побережья Канады.

На фоне конфликта с Вашингтоном Канада также всё чаще обращается к европейским партнёрам. В сентябре стороны уже обсуждали новый формат отношений, который может охватить торговлю, безопасность, оборону, космос и науку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп заявил об ухудшении отношений с Испанией и призвал прекратить всю торговлю с этой страной. Также он высказался за приостановку всех визитов из Испании, обвинив Мадрид в ненадлежащем выполнении союзнических обязательств в НАТО.

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