Европейское отделение Радио Свобода будет финансировать ЕС

Евросоюз принял решение о финансировании Radio Free Europe/Radio Liberty – европейского отделения "Радио Свобода". ЕС уже выделил из своего бюджета средства для поддержки вещания медиа, причем не только в ЕС, но и странах в Центральной Азии.

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Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, Евросоюз "нацелен на то, чтобы "Радио Свобода" продолжало работать в соседних с Европой странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии".

Кая Каллас отметила, что министры стран ЕС "договорились выделить 5,5 млн евро для финансирования "Радио Свобода", но "это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны согласовать между собой долгосрочное финансирование".

Глава европейской дипломатии выразила уверенность, что такое согласование также будет достигнуто.

Radio Free Europe/Radio Liberty (то есть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода") считается частной, независимой международной информационной организацией. Она предоставляет услуги мобильной связи и интернет-провайдера, однако главные сферы деятельности RFE/RL – это радио- и телевещание для еженедельной аудитории в почти 50 миллионов человек в 23 странах.

Кроме непосредственно ЕС, вещание RFE/RL распространяется на Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, республики Центральной Азии и Кавказа, а также Россию.

Несмотря на официальную частную структуру и независимость организации, финансировалась она Конгрессом США через Агентство США по международному развитию USAGM.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Трамп еще в марте подписал указ о сокращении финансирования в семи информационных агентствах USAGM. Среди прочих, без денег остались такие известные мировые вещатели, как "Голос Америки" и "Радио Свобода"

В Белом доме по поводу указа Трампа о прекращении финансирования агентства USAGM заявили, что это решение президента гарантирует: американские налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду.

В России назвали "праздником" закрытие Трампом изданий "Голос Америки" и "Радио Свобода". Радовались этому как российские пропагандисты, так и чиновники разных уровней.

Позже в США таки возобновили работу "Голоса Америки", а вот решение по другим организациям USAGM в Минюсте страны так и не приняли.

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