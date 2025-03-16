'Голос радикальной Америки': в Белом доме объяснили, почему решили прекратить финансирование USAGM

В Белом доме прокомментировали указ президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования агентства USAGM, которое управляло изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки". Там заявили, что решение президента гарантирует, что американские налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду.

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Ряд изданий обвинили в "нарушении журналистских стандартов и ненадлежащем управлении". Об этом говорится на сайте Белого дома.

Администрация Трампа поделилась мнением бывшего сотрудника "Голоса Америки" Дэна Робинсона, который назвал агентство USAGM "высокомерной мошеннической операцией". По его словам, издания агентства работали предвзято и стремились избежать ответственности за нарушения журналистских стандартов.

Белый дом заявил, что многочисленные репортеры "Голоса Америки" неоднократно публиковали антитрамповские комментарии в своих профессиональных аккаунтах, несмотря на политику социальных сетей, требующую от сотрудников беспристрастности. Также отмечается, что руководство "Голоса Америки" приказало сотрудникам не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев цитирования заявлений".

Кроме того, в администрации Трампа заявили, что "Голос Америки" в 2019 году нанял российского антиамериканского пропагандиста и увольнял репортеров за их роль в отмене трансляции в середине передачи под давлением китайского правительства.

Напомним, Трамп подписал указ о сокращении в семи информационных агентствах. В течение недели руководитель каждого упомянутого агентства должен подать отчет директору Управления и бюджета о выполнении приказа и объяснить, "какие компоненты или функции обязательны по закону и в каком объеме".

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) разорвало соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины, отменив грант на 75 миллионов долларов, что существенно уменьшает финансирование критических энергетических проектов.

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