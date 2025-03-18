В России обрадовались прекращению финансирования США 'Радио Свободы' и 'Голоса Америки' и признались, что боятся разозлить Трампа

В России назвали "праздником" закрытие президентом США Дональдом Трампом изданий "Голос Америки" и "Радио Свобода". Радуются этому как российские пропагандисты, так и чиновники разных уровней.

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При этом в РФ признаются, что боятся "разозлить Трампа". О реакции в РФ на решение американского президента пишет The Moscow Times, признанное в России "нежелательной организацией".

"Решение президента США Дональда Трампа о прекращении работы международных госмедиа "Голос Америки" и "Радио Свобода" вызвало нескрываемое удовлетворение среди российских чиновников и пропагандистов. Особую радость вызвало закрытие региональных проектов "Радио Свобода", которые вещали на национальных языках внутри России и странах бывшего СССР, чем наносили ущерб влиянию Москвы", – пишет издание.

Официальный Кремль на это событие отреагировал нарочито сдержанно. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков попытался минимизировать значимость "Голоса Америки" и "Радио Свобода" в России.

"Эти СМИ вряд ли можно назвать популярными и востребованными в России, они сугубо пропагандистские. Это внутреннее суверенное дело США, нас это особо не касается", – выдал он.

При этом в реальности, пишет The Moscow Times со ссылкой на неофициальные признания российских чиновников, в Кремле были крайне недовольны тем, что "Радио Свобода" публиковало материалы на языках этнических меньшинств и коренных народов России.

"Собаке — собачья смерть. Это устаревший, тупой инструмент. Но я бы молился, чтобы случайно не разозлить Трампа", — заявил высокопоставленный российский чиновник, недавно ушедший в отставку.

Он подчеркнул, что поддерживает и другие шаги Трампа.

А уж российские пропагандисты и вовсе не скрывают своей радости от решения администрации президента США, нанесшего удар по свободе слова и подорвавшего многолетние усилия Соединенных Штатов по противодействию тоталитарным режимам.

"Сегодня праздник у меня и моих коллег на RT и "Спутнике". Это крутое решение Трампа! Мы не смогли их загасить, к сожалению, зато сама Америка это сделала", — выдала пропагандистка Маргарита Симоньян, являющаяся главным редактором RT и агентства "Россия Сегодня".

Напомним, 15 марта текущего года Трамп подписал указ о ликвидации USAGM. Эта организация управляла "Голосом Америки" и "Радио Свобода". В тот же день, как рассказал директор "Голоса Америки", более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала этого издания были отправлены в административный отпуск.

В СМИ это действие Трампа уже назвали "большим подарком" врагам Америки.

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