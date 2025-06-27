Европейские разведки считают, что Ирану удалось спрятать от ударов США более 400 кг обогащенного урана – FT

Разведки стран Европы считают, что запасы обогащенного урана Ирана в значительной степени остались невредимыми после ударов США по ключевым иранским ядерным объектам. В частности, из Фордо иранцы успели вывезти чуть более 400 кг обогащенного урана.

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Вывезенные запасы были рассредоточены в разных местах, поэтому заявления о полном уничтожении иранской ядерной программы могут быть несколько преждевременными. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

"Предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана Ирана остаются в значительной степени неповрежденными после ударов США по его главным ядерным объектам, сообщили два чиновника. По словам источников, разведывательные данные свидетельствуют о том, что запасы Ирана в 408 кг урана, обогащенного близко к уровню оружейного, на момент нападения в минувшие выходные не были сосредоточены в Фордо, одном из двух основных объектов обогащения Ирана. Согласно оценкам, оно было рассредоточено в различных других местах", – отмечает издание.

В Financial Times отметили, что выводы европейских разведслужб ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

Сам Трамп в четверг, 26 июня, в своей соцсети Truth Social взялся отрицать возможный вывоз запасов обогащенного урана из Фордо.

"С объекта ничего не вывезли. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, было бы очень трудно переместить!" – считает президент США.

Правительства ЕС сейчас ждут полных отчетов от своих разведок относительно масштабов повреждений объекта в Фордо. Сейчас разведки подтверждают "значительные повреждения, но не полное разрушение конструкции". Представители иранских властей заявляли, что запасы обогащенного урана были вывезены из Фордо до начала американских бомбардировок.

"На брифинге для прессы в Пентагоне в четверг министр обороны США Пит Хегсет пытался оставить без ответа вопросы о том, вывез ли Иран уран из Фордо перед ударами. Когда журналисты настаивали на этом, Хегсет сказал: "Мне неизвестно ни о каких разведывательных данных, которые бы свидетельствовали о том, что они не были там, где должны были быть, или были перемещены, или как-то иначе", – пишет Financial Times.

По мнению экспертов, в случае, если Тегеран сохранил запасы обогащенного урана и установит на скрытых объектах современные центрифуги, он все еще может иметь возможность производить расщепляемый материал, необходимый для изготовления ядерного оружия.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в четверг французскому радио, что ядерной программе Ирана "нанесен огромный ущерб", однако назвал заявления о ее полном уничтожении преувеличенными.

По оценкам экспертов, 408-килограммовый запас урана, обогащенного до 60%, хранился в Фордо, Натанзе и Исфахане до того, как Израиль начал войну против Ирана 13 июня. Общий запас обогащенного урана Ирана составлял более 8400 кг, но большая его часть была обогащена до низких уровней.

Издание пишет, что США не предоставили союзникам из ЕС окончательной информации о ядерном потенциале Ирана, оставшемся после ударов, и скрывали четкие указания по планированию будущих отношений с Тегераном, об этом Financial Times сообщили трое чиновников, проинформированных о переговорах.

Политика ЕС в отношении Тегерана была "приостановлена" в ожидании новой инициативы Вашингтона по поиску дипломатического решения ядерного кризиса, сообщили источники, добавив, что разговоры между Трампом и лидерами ЕС на этой неделе не дали четкого сигнала.

"Администрация Трампа вела косвенные переговоры с Тегераном до войны в надежде достичь соглашения по ограничению его ядерной деятельности. Трамп заявил в среду, что Вашингтон проведет переговоры с Тегераном на следующей неделе, но также предположил, что соглашение может не понадобиться после ударов по иранским атомным станциям. "Это совершенно непредсказуемо", — сказал один из людей. "Пока мы ничего не делаем", – указано в материале.

Напомним, ранее глава ЦРУ Рэтклифф раскрыл данные о последствиях ударов по ключевым ядерным объектам Ирана. Данные ведомства указывают на то, что ядерная программа Ирана действительно серьезно пострадала от американских авиационных ударов. Несколько ключевых ядерных объектов разрушены, на их восстановление понадобится много лет.

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