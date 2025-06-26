'Иран не мог ничего вывезти': Трамп прокомментировал спутниковые снимки с ядерных объектов накануне американских ударов

Власти Ирана не могли ничего вывезти с ядерных объектов до того, как на них была проведена атака. Потому что это заняло бы очень много времени и было опасно.

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Такое заявление в своей соцсети Truth Social опубликовал президент США Дональд Трамп. В частности, так он отреагировал на спутниковые снимки с ядерных объектов накануне американских ударов.

"Легковые автомобили и небольшие грузовики на месте принадлежали рабочим, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт. С объекта ничего не вывезли. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а еще было бы очень трудно передвигать!" – написал американский лидер.

Напомним, недавно верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал громкое заявление по итогам недавнего вооруженного противостояния Ирана с Израилем и США. В обращении он заявил о "победе" Ирана над обоими государствами.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых завод по обогащению урана в Фордо.

Президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы и пригрозил уничтожением других целей, если Тегеран не согласится на прекращение огня.

24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами после начала перемирия.

25 июня агентство Reuters, ссылаясь на отчет американской разведки, полученный от трех источников, сообщило, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен – удары США якобы лишь отсрочили создание ядерной бомбы на несколько месяцев.

В Фордо якобы могло лишь завалить входы, часть центрифуг уцелели, а значительная часть обогащенного урана была вывезена перед авиаударами.

В разведке Израиля также заявили о меньшем ущербе Фордо, чем ожидалось. В то же время по оценке Тель-Авива, сочетание военных действий США и Израиля отодвинуло иранскую ядерную программу на два года.

Трамп назвал информацию о якобы недостаточной результативности атак фейком и "попыткой унизить один из самых успешных военных ударов в истории".

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