Европа ищет ответ на российские 'Кинжалы' и 'Цирконы': на разработки потратят миллиард евро

Европейский Союз активизирует оборонные разработки на фоне роста угроз со стороны России, в частности в сфере гиперзвукового вооружения. В фокусе – создание средств противовоздушной и противоракетной обороны, способных перехватывать ракеты типа "Кинжал" и "Циркон".

На эти и другие оборонные программы в 2026 году планируют направить рекордные средства. Об этом пишет DEFENSE EXPRESS.

Европейский оборонный фонд выделит 1 млрд евро в 2026 году на финансирование оборонных разработок, значительная часть которых будет направлена на усиление ПВО и ПРО. Приоритетом станут технологии противодействия гиперзвуковому вооружению, в частности российским ракетам "Кинжал" и "Циркон".

В целом около половины бюджета EDF пойдет на развитие ключевых оборонных возможностей ЕС, еще четверть – на технологии будущего. Речь идет о квантово защищенных сетях, решениях на базе искусственного интеллекта, а также роях роботизированных систем и беспилотников.

На разработку средств противодействия гиперзвуковым угрозам и эндоатмосферных перехватчиков планируют направить 168 млн евро.

В ЕС отмечают, что такие инвестиции являются логичным ответом на значительный арсенал тактических и стратегических ракет, которым обладает Россия.

Еще 125 млн евро предусмотрено на создание нового основного боевого танка и смежных технологий. Проект имеет целью постепенную замену устаревших бронетанковых парков европейских армий и реализуется при участии нескольких стран ЕС, с ключевой ролью Германии.

Особое внимание уделят реактивным системам залпового огня – на эти разработки выделят 25 млн евро. Сейчас Европа не имеет собственных серийных РСЗО и вынуждена полагаться на американские HIMARS и M270, южнокорейские K239 Chunmoo или израильские PULS.

Кроме того, финансирование получат проекты в сфере радиоэлектронной борьбы с искусственным интеллектом, загоризонтных радаров для обнаружения гиперзвуковых целей, турбовентиляторных двигателей для беспилотных истребителей, а также систем автоматической дозаправки в воздухе. На эти направления предусмотрено от 20 до 30 млн евро каждый.

Отмечается, что стратегия фонда заключается не только в закупке готового вооружения, но и в развитии собственных технологий и уменьшении зависимости от внешних поставщиков. С 2021 года Европейский оборонный фонд уже инвестировал около 4 млрд евро в оборонные проекты, и в Брюсселе ожидают, что объемы финансирования будут расти и в дальнейшем.

