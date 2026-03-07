'Это уже не та страна, которая была неделю назад': Трамп сказал, будет ли настаивать на демократизации Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает демократичность и светскость принципиальными критериями для новой власти Ирана. Главное для него – лояльность этой власти к США и Израилю.

Так он ответил на соответствующие вопросы CNN. Трамп добавил, что Иран"уже не та страна, которой была неделю назад", и ее руководство"неделю назад было могущественным, а теперь нейтрализовано".

Новый лидер Ирана

"Я говорю, что должен быть лидер, который будет честный и справедливый, будет хорошо работать, будет хорошо относиться к США и Израилю, и другим странам на Ближнем Востоке, которые являются нашими партнерами", – сказал Трамп.

Президент США также заявил, что лично он не против, чтобы в Иране вновь был религиозный лидер.

"Ну, возможно, да, я имею в виду, что это зависит от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они фантастические", – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Причем американский президент считает, что должен быть вовлеченным в определение нового лидера страны. Он привел в пример Венесуэлу.

"Это сработает очень легко. Это сработает, как в Венесуэле. У нас там сейчас замечательный лидер, она делает фантастическую работу", – сказал Трамп, имея в виду вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая возглавила страну после ареста Николаса Мадуро военными США.

Что предшествовало

Ранее Дональд Трамп заявил, что единственным приемлемым результатом войны с Ираном для Вашингтона является его безусловная капитуляция. После такого сценария в стране должно появиться новое руководство, с которым США и союзники помогут восстановить иранскую экономику.

Причем Трамп пообещал, что в будущем Иран может стать "более сильным и процветающим, чем когда-либо".

В свою очередь режим Ирана сообщил, что готов к наземному вторжению американских войск. А любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта действующая власть Ирана отвергает.

Конфликт с Ираном

В последний день февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны стало известно, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, а позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. А еще позже начались атаки непосредственно по странам ЕС.

Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

