'Не обязательно формально': у Трампа объяснили, что они называют 'безусловной капитуляцией'

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения – администрация американского президента рассчитывает только на "безусловную капитуляцию". В то же время американский лидер уточнил, что такая капитуляция может быть и не обязательно формальной.

Такое объяснение Дональд Трамп дал американскому изданию Axios. Он также отметил, что хочет лично участвовать в выборе будущего руководителя страны.

Трактовка капитуляции

Термин "капитуляция" (с латыни это – "отношение на условиях") в международном праве означает "соглашение во время войны о прекращении вооруженного сопротивления, войны, действий и сдачи вооруженных сил". Соглашение в данном случае является обязательным документом, заключенным всеми сторонами вооруженного противостояния.

А американский президент трактует термин "капитуляция" несколько иначе.

"Безусловная капитуляция может заключаться в том, что иранцы объявят нам об этом. Но это также может произойти, когда они больше не смогут воевать, потому что у них не будет никого и ничего, чтобы вести войну", – сказал он изданию.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт дала другую трактовку, хотя также сослалась на американского лидера. По ее словам, Трамп определил, что "безусловная капитуляция означает, что Иран больше не может представлять угрозу для США и наших войск на Ближнем Востоке".

Отдельно президент США заявил изданию Axios, что хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, "чтобы гарантировать, что преемник не будет проводить политику, которая приведет к очередной войне".

Что предшествовало

Ранее Дональд Трамп заявил, что единственным приемлемым результатом войны с Ираном для Вашингтона является его безусловная капитуляция. После такого сценария в стране должно появиться новое руководство, с которым США и союзники помогут восстановить иранскую экономику.

Причем Трамп пообещал, что в будущем Иран может стать "более сильным и процветающим, чем когда-либо".

В свою очередь режим Ирана сообщил, что готов к наземному вторжению американских войск. А любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта действующая власть Ирана отвергает.

Конфликт с Ираном

В последний день февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны стало известно, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, а позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. А еще позже начались атаки непосредственно по странам ЕС.

Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

