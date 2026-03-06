"Сделаем Иран снова великим": Трамп сказал, какой исход войны его устроит

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственным приемлемым результатом войны с Ираном для Вашингтона является его безусловная капитуляция. После такого сценария в стране должно появиться новое руководство, с которым США и союзники помогут восстановить иранскую экономику.

Видео дня

Трамп пообещал, что в будущем Иран может стать "более сильным и процветающим, чем когда-либо". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский президент подчеркнул, что не намерен заключать с Тегераном никаких договоренностей о прекращении военной операции, кроме полной капитуляции. В заметке он написал: "Не будет никакого соглашения с Ираном, кроме безусловной капитуляции".

После завершения войны Иран должен получить "большого и приемлемого лидера или лидеров". Трамп утверждает, что после этого США вместе с союзниками будут работать над тем, чтобы вывести страну из кризиса и восстановить ее экономику.

Иран может получить "большое будущее", а его государство станет "экономически большим, лучшим и более сильным, чем когда-либо прежде". В заметке он использовал лозунг "Make Iran Great Again" (MIGA), по аналогии со своим известным политическим слоганом.

В конце февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана под названием "Epic Fury" ("Эпическая ярость"). Вашингтон пошел на этот шаг из-за действий Тегерана, которые он назвал "кампанией кровопролития и массовых убийств" направленной против США и их союзников.

Кроме того, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Перед началом операции между странами состоялся очередной раунд переговоров по ядерной программе, однако стороны не смогли достичь договоренностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится полностью заменить структуру руководства Ирана. Уже есть несколько кандидатов от Трампа, которые бы могли возглавить страну после нынешней войны.

