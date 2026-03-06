'Нам неважно, что они делали': российским оккупантам разрешат выступать на Паралимпийских играх

Российские солдаты, которые были участниками преступной войны против Украины и получили ранения, смогут выступать на Паралимпийских играх. Оккупантам разрешено набирать спортсменов для своих сборных из армии, несмотря на агрессию, которую РФ развязала против нашей страны.

Об этом в интервью ВВС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс. По его словам, в комитете будут относиться в российским участникам войны против Украины так же, как к остальным представителям паралимпийского движения.

"Многие страны набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной. Наше движение зародилось после Второй мировой войны, в частности, среди раненых военнослужащих. Таким образом, паралимпийское движение предлагает возможности после войны. Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество. Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления – это другое, но то, что мы предлагаем движением, – это второй шанс", – сказал Парсонс.

Отметим, что президент Национального паралимпийского комитета России Павел Рожков открыто заявлял, что в сборные страны будут привлекать участников войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года из-за допуска россиян с их национальной символикой.

