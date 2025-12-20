'Это продлится до месяца': США анонсировали новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Американские военные намерены продолжать наносить удары по десяткам целей группировки "Исламское государство" на территории Сирии в ответ на засаду вблизи Пальмиры. После обстрела погибли двое военных США и американский гражданский переводчик.

Видео дня

Об этом сообщает NBC News , ссылаясь на источники в оборонном ведомстве США и Белом доме. Отмечается, что эти удары будут продолжаться от нескольких недель до месяца.

По словам американского чиновника, удары наносятся по нескольким районам Сирии и направлены преимущественно на инфраструктуру и склады вооружения ИГИЛ. Операция получила название "Удар соколиного глаза" и стала прямым ответом на нападение из засады в минувшую субботу в районе Пальмиры.

В США отмечают, что нынешние действия не означают начала новой войны, а являются актом возмездия за атаку на американцев. В то же время в Пентагоне отмечают, что дальнейшая интенсивность и продолжительность ударов частично будут зависеть от того, как ИГИЛ будет реагировать на нынешнюю операцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация выполняет обещание привлечь к ответственности виновных в гибели американцев. В заметке в социальных сетях он предупредил, что все террористы, которые осмелятся нападать или угрожать США, получат "более сильный удар, чем когда-либо прежде".

Американские чиновники также подчеркивают, что Вашингтон не считает новые власти Сирии ответственными за атаку ИГИЛ. По словам представителей Белого дома, стабильность Сирии остается важной составляющей внешней политики США на Ближнем Востоке, а операция направлена исключительно против террористической группировки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский говорил о возможности многосторонних переговоров с участием Украины, США, России и европейских партнеров. По его словам, инициатива такого формата исходила от американской стороны.

В то же время окончательные шаги зависят от результатов предварительных консультаций между Украиной и США. Об этом глава государства заявил в субботу, отвечая на вопросы СМИ.

Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты Америки планируют отдельную встречу с представителями России. Именно после этого, по словам президента, американская сторона предложила формат возможных дальнейших переговоров с участием Украины, США, России и, вероятно, представителей Европы.