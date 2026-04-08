'Это прекрасная мысль': Трамп допустил создание американо-иранского СП для взимания платы за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность создания "совместного предприятия" (joint venture) с Ираном для взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Это предложение появилось после достижения двухнедельного соглашения о прекращении огня, которое предусматривает разблокирование этого стратегического маршрута, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти.

Дональд Трамп в разговоре с журналистом телеканала ABC News Джонатаном Карлом не исключил создание совместного предприятия США и Ирана для управления сбором платы за транзит через пролив. Об этом Кар написал в соцсети Х.

По словам журналиста, во время разговора он спросил Трампа, согласен ли он с тем, что иранцы взимают плату за проход всех судов через Ормузский пролив. В ответ американский президент заявил, что Вашингтон рассматривает вариант создания совместной структуры с Тегераном.

"Мы думаем о создании совместного предприятия. Рассматриваем возможность сделать это в формате joint venture. Это способ обеспечить его безопасность, в частности защитить от многих других игроков", — сказал Трамп.

"Это прекрасная мысль", – добавил американский лидер.

Позиция Ирана по Ормузскому проливу

Тем временемв Иране заявили, что могут открыть Ормузский пролив "в ограниченном и контролируемом режиме" в четверг или пятницу накануне встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане, сообщил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

По его словам, такое решение возможно, если стороны достигнут предварительного понимания относительно рамок будущих переговоров. При этом все суда должны будут координировать свои действия с иранскими военными.

Тегеран также декларирует готовность вернутся к войне, если стороны не договорятся и "если США захотят пойти тем же путем".

Между тем Саудовская Аравия приветствовала достижение договоренностей о прекращении огня, но призвала восстановить судоходство через Ормузский пролив в соответствии с международным правом и без каких-либо ограничений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении министерства иностранных дел королевства также подчеркнули необходимость достижения долгосрочного дипломатического урегулирования в отношениях между США и Ираном, которое выходило бы за пределы временного перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, позиции Вашингтона и Тегерана по режиму работы Ормузского пролива существенно отличаются. Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Ормузский пролив уже открыт для судоходства, однако в Иране говорят о возможном частичном восстановлении движения только через несколько дней и под собственным контролем.

