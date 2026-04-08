Когда откроют Ормузский пролив: версии Гегсета и Тегерана отличаются

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Ормузский пролив уже открыт для судоходства, однако в Иране говорят о возможном частичном возобновлении движения лишь через несколько дней и под собственным контролем. Таким образом из-за различных оценок сторон ситуация вокруг одной из важнейших транспортных артерий в мире остается неопределенной.

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что позиции Вашингтона и Тегерана относительно режима работы пролива существенно отличаются.

Заявление Гегсета

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил журналистам, что Ормузский пролив уже открыт и судоходство через него должно происходить без помех. По его словам, соответствующие договоренности уже озвучены, а военные обеих сторон наблюдают за ситуацией.

"Было заявлено, что пролив открыт. Наши военные наблюдают, их военные также наблюдают, но коммерческое судоходство будет продолжаться", — сказал он.

Гегсет также отметил, что американские военные будут оставаться в регионе Ближнего Востока, чтобы убедиться в выполнении режима прекращения огня со стороны Ирана. Кроме того, он заявил, что Тегеран должен передать США свой обогащенный уран или же Вашингтон сам позаботится о его вывозе.

Позиция Ирана

В то же время иранская сторона описывает ситуацию иначе. По словам высокопоставленного иранского чиновника, участвующего в переговорах, Иран может открыть Ормузский пролив лишь частично и под собственным контролем. Это может произойти в четверг или пятницу накануне встречи американских и иранских представителей в Пакистане.

Как пояснил собеседник агентства, такое решение возможно только в случае достижения предварительного понимания относительно рамок будущих переговоров. В таком случае судоходство через пролив будет разрешено, но в ограниченном режиме.

"Координация с иранскими военными будет обязательной для всех судов", — отметил чиновник. Он также подчеркнул, что перемирие остается хрупким: Иран, по его словам, стремится к длительному миру, но готов снова вернуться к войне, если США выберут такой путь.

Между тем международные судоходные компании пока осторожно оценивают ситуацию.

"Любое решение о транзите через Ормузский пролив будет базироваться на постоянной оценке рисков, тщательном мониторинге ситуации с безопасностью и имеющихся рекомендациях соответствующих органов власти и партнеров", – отметили в датской транспортной компании Maersk.

Напомним, в среду, 8 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Трамп сказал, что для Ближнего Востока после перемирия может наступить "золотой век". Он заявил, что США планируют помогать в регулировании судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Пит Хегсет заявил о "решительной военной победе" над Ираном. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп, в отличие от предшественников, действовал решительно и вошел в историю благодаря ряду военных решений и операций, направленных против Тегерана.

