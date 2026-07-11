'Это политическая азбука': Туск возложил вину за разжигание напряженности между Польшей и Украиной на российских ботов

Россия, которая больше всего заинтересована в ухудшении отношений между Польшей и Украиной и была бы "самой счастливой", если бы между двумя странами разразился глубокий политический кризис, является главным фактором напряженности, которая сейчас наблюдается между поляками и украинцами. Значительную роль в разжигании напряженности между Польшей и Украиной сыграли российские боты.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, власти Польши осознают, что ситуацией, возникшей из-за вмешательства России, сейчас пытаются воспользоваться "националистические фанатики с обеих сторон".

Националистическое безумие

Из-за действий упомянутых фанатиков в обеих странах сейчас бушует "националистическое безумие", отметил Дональд Туск.

"Безумие, просто националистическое безумие с обеих сторон, причем эти оскорбления и эти провокации являются одновременно антипольскими и антиукраинскими, и они, очевидно, не имеют политического смысла. Это одновременно и во вред Украине, и во вред Польше", — сказал он.

Дональд Туск подчеркнул, что у него "нет никаких сомнений – это активно действуют российские боты".

"Это, знаете, политическая азбука. Россияне потирают руки, когда видят, что могут разжечь конфликт эмоций между Польшей и Украиной. Поэтому мы будем очень интенсивно работать над противодействием дезинформации", – пообещал польский премьер.

Кризис зашел слишком далеко

Глава польского правительства положительно оценил встречу президентов Польши и Украины, состоявшуюся в ходе саммита НАТО в Анкаре. Дональд Туск отметил, что оба лидера понимают: "кризис зашел слишком далеко".

"Публичные сигналы от обоих президентов свидетельствуют о том, что они осознают: этот кризис зашел слишком далеко и сейчас наносит ущерб как Польше, так и Украине", – сказал он.

Польский премьер констатировал: хотя "националистическое безумие" бушует в обеих странах, только в Польше происходят даже физические нападения.

"Я ожидаю от властей Украины, что они будут противодействовать антипольским эксцессам, если такие появятся в Украине. На данный момент мы не сталкиваемся с какими-либо физическими нападениями именно в Украине – к сожалению, такие случаи происходят только в Польше", – признал он.

Что предшествовало

Консультативный совет по вопросам устойчивости к международной дезинформации при Министерстве иностранных дел Польши утверждает, что зафиксировал "активизацию российских информационных операций", направленных на углубление раскола между поляками и украинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша располагает достоверной информацией о подготовке новых провокаций со стороны России. Эти данные подтверждают не только польские службы, но и другие страны-партнеры, которые также внимательно следят за действиями Кремля, утверждает министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский.

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