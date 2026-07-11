"Не имеет ничего общего с историческими фактами": в Польше предупредили о российских манипуляциях вокруг волынской трагедии

Консультативный совет по вопросам противодействия международной дезинформации при Министерстве иностранных дел Польши зафиксировал "активизацию российских информационных операций", направленных на усугубление раскола между поляками и украинцами. Речь идет о новой волне распространения российских пропагандистских нарративов на тему событий на Волыни во время Второй мировой войны. Указанную пропаганду страна-агрессор Россия распространяет с целью"провоцировать напряженность в польско-украинских отношениях".

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При этом рост количества дезинформационных и манипулятивных материалов фиксируется как в информационном пространстве Польши, так и на международном уровне. Об этом сказано в заявлении Совета, обнародованном МИД Польши.

Ничего общего с историей

По оценке Совета, к дезинформационной кампании недавно присоединилась ФСБ России, которая обнародовала якобы ранее неизвестные "документы" о событиях июля 1943 года в городе Владимире-Волынском. Российская сторона утверждает, что документы свидетельствуют о якобы"убийстве украинцами 11 католических священников и двух тысяч жителей города".

Польские историки утверждают, что упомянутые события "скорее всего, никогда не происходили". В свою очередь эксперты считают, что российская пропаганда намеренно соединила различные исторические события, произошедшие в разное время и в разных местах, с целью усилить эмоциональный эффект.

"Это не имеет ничего общего с раскрытием новых исторических фактов, а представляет собой попытку перенести эмоции, связанные с прошлым, на современные польско-украинские отношения, чтобы привести к их разрушению", – утверждают в Консультативном совете по вопросам устойчивости к международной дезинформации.

Помогают исключительно России

В Совете подчеркнули: это не единичный случай, а системная манипуляция "в рамках более широкой кампании по дискредитации украинских институтов", в частности Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, который ещё 4 июля предупреждал о подготовке Россией соответствующей информационной операции в отношении Волынских событий.

"Польско-украинские недоразумения помогают исключительно России", – подчеркнули в ведомстве. Несмотря на деликатность украинско-польской памяти и эмоций вокруг Волыни, общественность Польши не должна реагировать на такие материалы из российских источников, призвал Совет.

Отдельно Совет призвал государственные институты и политические силы Польши "активнее разоблачать российские манипуляции"и"предоставлять обществу объективную и достоверную информацию".

Как сообщал OBOZ.UA, Польша располагает достоверной информацией о подготовке новых провокаций со стороны России. Эти данные подтверждают не только польские службы, но и другие страны-партнеры, которые также внимательно следят за действиями Кремля, утверждает министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский.

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