Сикорский: россияне снова что-то планируют, есть достоверная информация

Польша располагает достоверной информацией о подготовке новых провокаций со стороны России. Эти данные подтверждают не только польские спецслужбы, но и другие страны-партнеры, которые также внимательно следят за действиями Кремля.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе брифинга со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, передает RMF24. Он также напомнил, что подобная тактика уже сработала накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Россияне снова что-то планируют; у нас есть достоверная информаци", – заявил политик.

Кремль готовит новые провокации

Сикорский добавил, что Россия уже длительное время ведет против Польши и ее союзников гибридную войну. По его словам, речь идет о кибератаках, попытках картографирования критической инфраструктуры с помощью судов так называемого теневого флота, диверсиях, поджогах, атаки на железнодорожные объекты, использование беспилотников и даже организацию покушений на противников режима Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что "мы ничего подобного не делаем в России".

Глава польского МИД также напомнил, что накануне полномасштабного вторжения в Украину Москва готовила провокации под чужим флагом, чтобы создать формальный повод для начала войны.

Тогда своевременные предупреждения американской разведки помогли сорвать реализацию этих планов и стали сдерживающим фактором для Кремля.

"Сегодня вы должны доверять нам, не только мне, другие страны тоже это делают, что у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют, и цель этих предупреждений – отговорить их от осуществления этих провокаций, и я надеюсь, что так и произойдет", – пояснил Сикорский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши заявил, что Варшава неоднократно сталкивалась с проявлениями так называемой "гибридной войны", которую Россия в настоящее время ведет практически против всей Европы. Однако самым страшным проявлением такого российского вмешательства на территории европейского государства Сикорский назвал поджоги.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сикорский заявил: Польша готова защищаться в случае расширения российской агрессии. Он подчеркнул, что Польша располагает современным вооружением, сильной армией и поддержкой европейских союзников, поэтому не останется в стороне в случае дальнейшей эскалации.

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