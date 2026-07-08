'У нас одна общая угроза — это Россия': Зеленский провел встречу с Навроцким в Анкаре. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре более чем часовую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. По итогам встречи стороны подтвердили общее видение главной угрозы для обоих государств — России.

Видео дня

Также лидеры договорились поддерживать постоянный диалог и конструктивно работать над всеми вопросами украинско-польской повестки дня. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

О чём заявил Зеленский

Беседа с польским коллегой длилась более часа и была "важной и необходимой". В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности и дальнейшего взаимодействия между странами.

"У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам нужны только прочные отношения. Договорились продолжить диалог", — отметил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что Украина и Польша сталкиваются с общей угрозой, поэтому должны сотрудничать для защиты своих народов. В настоящее время партнерство между двумя государствами и народами остается общим приоритетом.

Кроме того, Зеленский и Навроцкий договорились продолжать конструктивную работу по всем вопросам двусторонних отношений.

Что заявил Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий после переговоров сообщил, что даже при наличии сложных исторических тем между государствами необходимо поддерживать постоянный диалог.

"Поддержание каналов диалога и обмена информацией между соседними государствами является необходимым, несмотря на напряженность, которая в последнее время возникала в польско-украинских отношениях", — сказал Навроцкий.

Варшава и Киев одинаково оценивают современные вызовы в сфере безопасности.

"Как для Украины, так и для Польши Российская Федерация остается главной угрозой. Мы одинаково относимся к угрозам нашей независимости. Это не меняется", — заявил президент Польши.

Несмотря на нерешенные исторические вопросы, Польша и Украина должны поддерживать конструктивный диалог и сотрудничать перед лицом общей угрозы со стороны России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Киеву и Варшаве крайне важно поддерживать диалог и тесное сотрудничество. По его словам, у обеих стран есть общий враг в лице России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!