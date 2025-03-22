Эстония закупит оружие для Украины на 100 млн евро: что нужно ВСУ

Власти Эстонии пообещали быстро закупить у своих производителей, работающих в оборонной промышленности, новый пакет военной помощи Украине. Этот пакет сформирован согласно списку, предоставленному украинскими военными 21 марта, его общая стоимость – в размере ста миллионов евро.

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Об этом сообщили в Минобороны Эстонии. Как отмечается, в пакет помощи входят летающие и наземные беспилотные аппараты, транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и "другие предметы поставки".

Подробности, количество и сроки поставки не разглашаются из соображений безопасности, добавили в министерстве.

"В прошлом году мы договорились, что и в этом, и в следующем году будем поддерживать Украину в военном отношении, выделяя 0,25 процента нашего ВВП в год продукции эстонской оборонной промышленности. Приятно было видеть, что многие эстонские производители предложили свою продукцию. Мы получили запрос от Украины, и теперь в ближайшее время доставим помощь украинцам", – цитирует ведомство эстонского министра обороны Ханно Певкура.

В эстонском министерстве добавили, что вышеупомянутые 0,25 процента ВВП в год для помощи Украине "в этом году увеличатся еще на четверть".

В частности, Эстония не только продолжит оказывать Украине прямую военную помощь, но и будет участвовать в обучении военнослужащих ВСУ, и вместе с Люксембургом возглавит IT-коалицию по оказанию помощи Украине. Отдельно страны Балтии и Северной Европы намерены в этом году оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония призвала партнеров по "коалиции желающих" быстрее помогать. Именно это гарантирует безопасность для Украины после войны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что это общая цель всех партнеров, которая приблизит крепкий и справедливый мир.

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