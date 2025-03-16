В Эстонии призвали 'коалицию желающих' более срочно помочь Украине

В воскресенье, 16 марта, Эстония призвала партнеров по "коалиции желающих" быстрее помогать. Именно это гарантирует безопасность для Украины после войны.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Telegraph. Он подчеркнул, что это общая цель всех партнеров, которая приблизит крепкий и справедливый мир.

"Чтобы достичь этого, Европа должна действовать более решительно и оперативно. Главное препятствие на пути к миру – это Путин и его агрессия", – заявил Цахкна.

Дипломат, в частности, отмечает, что Эстония поддерживает инициативу Великобритании по формированию международной миротворческой миссии и готова играть активную роль в переговорах.

"Таллин разочарован медленным прогрессом в создании коалиции, которая может привлечь до 10 000 миротворцев для стабилизации Украины после войны. Страна уже тратит 3,5% ВВП на оборону и планирует увеличить эту долю до 5%, призывая европейских союзников последовать ее примеру", – говорится в сообщении.

Дипломат также подчеркнул, что только когда российский диктатор поймет, что пора не на его стороне.

"Нам всем нужны надежные переговоры. Эстония высоко ценит лидерство Великобритании и Франции в продвижении дискуссий о гарантиях безопасности для Украины. И мы готовы играть активную роль в этих дискуссиях", – отметил дипломат.

Цахкна заявил, что Эстония уверена в том, что Трамп сохранил "личную преданность" НАТО, но очевидно, что в будущем Европе необходимо взять на себя большую часть ответственности за защиту Украины.

"Эстония считает, что Европа должна нести большую часть ответственности за предоставление гарантий безопасности Украине, тогда как участие Соединенных Штатов остается существенным", – резюмировал он.

Напомним, что 15 марта в онлайн-формате состоялся новый саммит "коалиции желающих", инициатором которого был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лидеры Украины, ЕС, Австралии, Канады обсудили ужесточение санкций против страны-агрессора России, военную помощь Силам обороны и предстоящие переговорные инициативы.

Как писал OBOZ.UA, после саммита европейских лидеров, организованного Киром Стармером 2 марта, союзники также договорились о продолжении поставок военной помощи Украине и усилении экономического давления на РФ.

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