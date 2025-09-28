Эстония перебрасывает 'Абрамсы' ближе к границе с Россией. Фото

В Эстонии люди увидели переброску к границам со страной-агрессором Россией военной техники. В частности, 26 сентября эстонцы в городе Тарту видели, как колонну американских боевых танков Abrams перевозили по железной дороге к российской границе.

Видео дня

В социальных сетях жители Тарту выложили соответствующие фотографии. В свою очередь агентство Reuters сообщило, что НАТО "усиливает военное присутствие в регионе Балтии".

Что говорят очевидцы

Центр южной Эстонии Тарту – второй по величине город в стране. От него до российского Пскова менее 150 километров, а до границы с РФ всего 60 км.

"Замечательный вечер пятницы в Тарту. Солнце, стрит-арт, счастливые люди (кто в шортах, кто в зимних шляпах), юноши на электросамокатах. Милая жизнь. Но важно понимать, что пока мы наслаждаемся нашей "сладкой жизнью", кто-то должен упорно работать над тем, чтобы эта жизнь такой и была, а еще и безопасной. Защиту нельзя воспринимать как нечто, что нас не касается, она требует от каждого своих вкладов тем или иным способом", – замечает эстонский врач Маргус Пунаб.

Это он первым в сети выложил фото с колонной Abrams. Под его фотографией, а также на других социальных площадках сразу началась дискуссия по этому поводу.

Однако споров, если не учитывать российских ботов, не было – подавляющее большинство эстонцев понимает потенциальную угрозу от соседства с Россией.

Что говорят в НАТО

"Североатлантический Альянс заявил 27 сентября, что усиливает свою миссию в Балтийском море, посылая фрегат противовоздушной обороны и некоторые другие средства в ответ на вторжение в воздушные пространства ЕС", – цитирует Reuters лаконичное сообщение НАТО.

В Альянсе не уточняли, что входит в "некоторые другие средства". Однако агентство утверждает, что кроме указанного фрегата в страны Балтии перемещают "платформы разведки, наблюдения и рекогносцировочных средств".

Что предшествовало

Напомним, что 19 сентября Россия устроила сразу две провокации. В частности, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. Эстония из-за этого даже впервые за все время своего членства потребовала немедленного проведения Совбеза ООН.

В свою очередь Североатлантический совет осудил "эскалационные действия" России, и пообещал "решительный ответ". В частности, было объявлено развертывание операции "Восточная стража" для "укрепления позиций НАТО на всем восточном фланге".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был вовсе не случайным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!