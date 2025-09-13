В Польше стартовала операция 'Восточный страж': какие силы развернут и что известно. Фото и видео

В Польше официально стартовала операция НАТО под названием "Восточный страж". Усиление обороны страны стало ответом на недавнее вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Операция включает в себя не только традиционные военные возможности, но и средства, специально предназначенные для противодействия дронам. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

Причина и цель операции

Причиной для начала операции "Восточный страж" стал инцидент, произошедший 10 сентября, когда около двух десятков российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По данным польских властей, четыре из них были сбиты, а обломки остальных обнаружены на территории страны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что целью миссии "Восточный страж" является укрепление восточного фланга Альянса и демонстрация единства и готовности защищать каждого члена блока. По его словам, операция включает в себя не только традиционные военные возможности, но и средства, специально предназначенные для противодействия БПЛА.

Какие силы развернут

В рамках операции "Восточный страж" будут задействованы силы и средства нескольких стран-союзников. В частности, Польша выразила благодарность за поддержку Дании, Франции, Великобритании и Германии.

Франция перебросить истребители Rafale, для которых уже доставлено дополнительное вооружение на транспортном самолете A-400. Дания предоставит истребители F-16, а Германия – истребители Eurofighter.

Кроме того, в ходе операции Чехия задействует вертолеты Ми-171S. Ожидается, что Великобритания также предоставит свою поддержку, хотя конкретные силы пока не уточняются.

Генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, подтвердил, что отдал приказ о начале операции, которая предусматривает усиление воздушной и наземной обороны, а также развертывание дополнительных средств наблюдения и ПВО.

Представители НАТО подчеркнули, что операция "Восточный страж" не будет распространяться на воздушное пространство Украины, а будет сосредоточена исключительно на защите территории Альянса. Это, по словам командования, является самым прямым военным ответом НАТО на российские вторжения в воздушное пространство стран-членов с начала полномасштабной войны в Украине.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские "бесчинства" в воздухе вдоль восточного фланга Альянса становятся всё более частыми. По его словам, беспилотники РФ нарушали воздушное пространство не только в Польше, но и в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.

