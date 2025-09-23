'Реакция будет решительной': в НАТО осудили 'эскалационные действия' России в отношении Эстонии и пообещали ответ

Североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. Три российских самолета МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве более десяти минут, после чего НАТО подняло свои самолеты для перехвата и сопровождения нарушителей за пределы территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. В Альянсе назвали такие действия частью более широкой тенденции безответственного поведения России.

Отмечается, что только за последние две недели Совет уже второй раз собирался из-за нарушения воздушного пространства союзных государств: 10 сентября Россия применила беспилотники против Польши, а также подобные инциденты произошли в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии. НАТО выражает полную солидарность со странами, чьи границы были нарушены.

В заявлении Совета отмечается, что Россия несет полную ответственность за эскалацию, которая угрожает безопасности людей и стабильности региона.

"Ответ НАТО на безрассудные действия России будет и в дальнейшем решительным. 12 сентября мы начали операцию "Восточный страж" для укрепления позиций НАТО на всем восточном фланге. Мы укрепим наши возможности и усилим наши средства сдерживания и обороны, в том числе с помощью эффективной противовоздушной обороны", – отметили там.

В НАТО также отметили, что Россия должна четко понимать: НАТО и союзники готовы применять все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания любых угроз, руководствуясь международным правом. Мы будем реагировать способом, время и сферу, которые будем считать целесообразными. Приверженность Альянса к статье 5 остается незыблемой.

При этом, как заверили в Альянсе, безответственные действия России не изменят готовности союзников поддерживать Украину, чья безопасность важна для стабильности всей Европы, и обеспечивать ее право на самооборону против жестокой и неспровоцированной агрессии.

Напомним, Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей, F-35A, способных нести ядерные бомбы. Эстонский министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова "открыть двери перед своими союзниками".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был вовсе не случайным.

