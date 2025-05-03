Трамп планирует сократить штат ЦРУ и разведывательных агентств на фоне угроз от Китая и России – WP

Администрация американского президента Дональда Трампа якобы планирует масштабные сокращения в разведывательных агентствах США. Запланированные сокращения включают 1200 должностей в ЦРУ, а также еще тысячи должностей в других подразделениях разведывательного сообщества страны.

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Об этом пишет The Washington Post. с ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом сокращает тысячи сотрудников спецслужб, в то время, как Китай и Россия готовят новую волну шпионской активности.

"Администрация недавно проинформировала законодателей на Капитолийском холме, что намерена сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и сократить еще тысячи сотрудников из других частей разведывательного сообщества США, включая Агентство национальной безопасности, крайне секретную службу, которая специализируется на криптологии и глобальном электронном шпионаже, сказал человек, знакомый с этим вопросом", – говорится в материале WP.

Как пишут журналисты, ЦРУ не раскрывает публично размер своего штата, но считается, что он составляет около 22 тысяч человек. Неясно, какие части разведывательного агентства пострадают больше всего.

Отмечается, что сокращение происходит даже несмотря на то, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал выделить больше ресурсов агентства на Китай и картели, занимающиеся контрабандой фентанила и других синтетических наркотиков в США.

"Действующие и бывшие должностные лица США предупреждают о риске контрразведки, отмечая, что наличие тысяч потенциально недовольных сотрудников разведки без работы представляет собой готовую цель для вербовки для разведывательных служб стран-соперников", – пишет издание.

Ранее CNN, ссылаясь на оценки разведки США по этому вопросу, написало, что Россия и Китай недавно дали указание своим разведывательным службам активизировать попытки вербовки сотрудников национальной безопасности США, ориентируясь на тех, кто был уволен или считает, что может быть уволен в ближайшее время.

В то же время Национальный центр контрразведки и безопасности, часть ODNI, которая координирует программы по пресечению деятельности иностранных шпионов, предупредил, что иностранные разведывательные органы – особенно в Китае – нацелены на действующих и бывших сотрудников США в Интернете, предлагая работу, выдавая себя за консалтинговые фирмы, корпоративные хедхантеры и аналитические центры.

По словам одного из источников, сокращение штата будет происходить в течение нескольких лет и будет достигнуто частично за счет сокращения найма. Никаких прямых увольнений не предусмотрено. Цель сокращения штата примерно на 1200 человек включает несколько сотен человек, которые уже выбрали досрочный выход на пенсию.

Сокращение происходит отдельно от усилий Службы DOGE США, возглавляемой миллиардером Илоном Маском, по радикальной реструктуризации федерального правительства.

И Рэтклифф, и директор Национальной разведки Тулси Габбард пообещали оптимизировать свои агентства и, по распоряжению президента Дональда Трампа, ликвидировали программы разнообразия, равенства и инклюзивности, уволив персонал, который работал над этими вопросами.

Как сообщал OBOZ.UA, сокращение численности федеральных служащих, которое проводит команда Трампа, вскоре может дойти до Белого дома. После увольнения своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца Трамп может взяться за массовые "чистки", начав с сотрудников среднего звена.

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