Экс-президента Бразилии Болсонару отправили под домашний арест: из его дома должны изъять все телефоны

Верховный суд Бразилии принял решение о взятии под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару, которого обвиняют в попытке государственного переворота после проигрыша на выборах и протестов его сторонников. Ему запрещено принимать посетителей, кроме ближайших родственников.

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Также постановлено изъять из его дома все мобильные телефоны. Судья Александр де Мораес отметил, что Болсонару нарушил запрет на публикацию в соцсетях, сообщает Globo.

Детали дела

По словам судьи, экс-президент используя учетные записи своих союзников и трех сыновей-депутатов для распространения сообщений с "очевидным содержанием, направленным на поощрение и подстрекательство к нападениям на Верховный суд и очевидную поддержку иностранного вмешательства в судебную власть Бразилии".

Одно из таких сообщений, размещенное на странице его сына, сенатора Флавиу Болсонару, касалось акций в поддержку отца в разных городах страны.

Во время одного из митингов в Рио-де-Жанейро Флавиу включил громкую связь, чтобы Жаир Болсонару смог обратиться к сторонникам, после чего опубликовал видео этого выступления.

Адвокаты бывшего президента настаивают, что он не нарушал ранее установленных для него запретов.

Что предшествовало

В октябре 2022 года Болсонару проиграл выборы президента Бразилии, победу в них одержал бывший президент Бразилии Лула да Силва.

Через неделю после инаугурации нового лидера сторонники Болсонару устроили беспорядки, во время которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также во дворец президента.

Сотни людей были задержаны, а Болсонару получил обвинения в попытке государственного переворота.

В июле 2025 года Верховный суд назначил для него ограничительные меры, объяснив их тем, что он препятствует расследованию.

В частности, он обязался носить электронный браслет, не покидать дом в ночное время и в выходные и не делать публикации в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае российский диктатора Владимир Путин проигнорировал визит Лулы да Силвы в Москву. Бразильский лидер хотел лично попросить главаря Кремля поехать в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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