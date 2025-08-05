Экс-президента Бразилии Болсонару отправили под домашний арест: из его дома должны изъять все телефоны
Верховный суд Бразилии принял решение о взятии под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару, которого обвиняют в попытке государственного переворота после проигрыша на выборах и протестов его сторонников. Ему запрещено принимать посетителей, кроме ближайших родственников.
Также постановлено изъять из его дома все мобильные телефоны. Судья Александр де Мораес отметил, что Болсонару нарушил запрет на публикацию в соцсетях, сообщает Globo.
Детали дела
По словам судьи, экс-президент используя учетные записи своих союзников и трех сыновей-депутатов для распространения сообщений с "очевидным содержанием, направленным на поощрение и подстрекательство к нападениям на Верховный суд и очевидную поддержку иностранного вмешательства в судебную власть Бразилии".
Одно из таких сообщений, размещенное на странице его сына, сенатора Флавиу Болсонару, касалось акций в поддержку отца в разных городах страны.
Во время одного из митингов в Рио-де-Жанейро Флавиу включил громкую связь, чтобы Жаир Болсонару смог обратиться к сторонникам, после чего опубликовал видео этого выступления.
Адвокаты бывшего президента настаивают, что он не нарушал ранее установленных для него запретов.
Что предшествовало
В октябре 2022 года Болсонару проиграл выборы президента Бразилии, победу в них одержал бывший президент Бразилии Лула да Силва.
Через неделю после инаугурации нового лидера сторонники Болсонару устроили беспорядки, во время которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также во дворец президента.
Сотни людей были задержаны, а Болсонару получил обвинения в попытке государственного переворота.
В июле 2025 года Верховный суд назначил для него ограничительные меры, объяснив их тем, что он препятствует расследованию.
В частности, он обязался носить электронный браслет, не покидать дом в ночное время и в выходные и не делать публикации в соцсетях.
Как сообщал OBOZ.UA, в мае российский диктатора Владимир Путин проигнорировал визит Лулы да Силвы в Москву. Бразильский лидер хотел лично попросить главаря Кремля поехать в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!