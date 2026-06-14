Эффективность 88%: дроны, наносящие удары по армии РФ на фронте, готовятся к выходу на американский рынок. Фото и видео

Во время весенних военных учений Project Flytrap 5.0 в Литве американским военным приглянулись беспилотные летательные аппараты HX-2 от немецкой оборонной компании Helsing. Эти беспилотники продемонстрировали довольно впечатляющие характеристики, а из 17 запущенных аппаратов 15 поразили заданные цели – эффективность превысила 88%. Таким образом, можно предположить, что Helsing со своими HX-2 "выйдет на американский военный рынок".

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Предположение о том, что HX-2 будут закуплены для армии США, высказали в издании Axios. В свою очередь, в Defence Express напомнили, что в аппаратах HX-2 обнаружили ряд проблем во время эксплуатации в Украине.

Что говорят американцы

На первый взгляд может показаться, что делать выводы на основе 17 запусков еще рано. С другой стороны, как отметили в Axios, во время учений было осуществлено в общей сложности 200 запусков примерно сотни беспилотников разных производителей, то есть Helsing на учениях "была мощно представлена".

Также издание заметило, что на учениях Helsing была "в полном составе со всеми своими инженерами и ИТ-специалистами".

"HX-2 сначала пытались использовать как систему односторонней атаки или борьбы с вражескими беспилотниками. Но пользователи, с которыми я общался, рассказывают, что они также используют HX-2 в качестве разведывательной платформы и бомбардировочного боеприпаса, поскольку он сам способен находить и отслеживать цели с помощью бортового компьютерного зрения и летать даже под воздействием помех", – цитирует Axios Алекса Миллера, главного технического директора указанных учений.

В Defence Express добавляют, что сегодня дроны HX-2 "получают новые возможности, например, их протестировали в работе с морских платформ, что дает возможность наносить удары вглубь Крыма с морских дронов". Также издание напомнило о результатах прошлогодних испытаний в Бундесвере – там эти БПЛА якобы "продемонстрировали 100% эффективность".

Что известно о HX-2

Дрон HX-2 впервые появился у украинских защитников в 2024 году. Этот БПЛА называют аналогом российского ударного дрона "Ланцет".

В Defence Express отмечают, что цена на НХ-2 "хотя и не очень низкая, но довольно приятная – 17 тысяч евро за единицу высокотехнологичного дрона", причем это все равно "вдвое дешевле, чем у российского "Ланцета".

В то же время в прошлом году вокруг HX-2 разгорелся скандал из-за сообщений о проблемах с запусками и частью функционала. Также звучали претензии относительно недостаточной эффективности дрона в боевых условиях. Возможно, часть недостатков производителю удалось устранить, но публичных данных для окончательных выводов пока немного.

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