"Думаю, Путину это понравилось бы": Рютте раскритиковал идею объединенной армии Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег европейские страны от идеи создания отдельной европейской армии. Он заявил, что такой шаг может ослабить безопасность континента и сыграть на руку России. В своем ответе он не только очертил позицию НАТО, но и прямо прокомментировал возможные последствия для безопасности Европы.

Видео дня

Об этом Рютте сказал 26 января во время выступления на заседании оборонного комитета Европейского парламента в Брюсселе. За ходом заседания наблюдал корреспондент Радио Свобода. Именно это медиа передало ключевые заявления Марка Рютте из Брюсселя.

Он отвечал на вопрос одного из евродепутатов о возможности формирования автономных вооруженных сил Европы. По словам генсека НАТО, параллельные структуры рядом с Альянсом создадут больше проблем, чем решений.

Рютте подчеркнул, что вопрос формирования отдельной армии является делом самих европейских стран. В то же время он прямо предостерег от такого сценария, добавив:"Думаю, Путину это понравилось бы".

Слова генсека НАТО

Марк Рютте подробно объяснил, почему идея автономной европейской армии вызывает у него сомнения. По его словам, создание новых вооруженных сил наряду с национальными армиями и структурами НАТО неизбежно приведет к дублированию функций.

Он обратил внимание на проблему человеческих ресурсов. По словам генсека, странам придется искать дополнительных военнослужащих, что в условиях и так ограниченных кадровых возможностей только усложнит ситуацию. И, как он отметил, это может ослабить общую систему сдерживания.

Рютте также подчеркнул роль НАТО как основы коллективной обороны. Именно Альянс, по его мнению, отвечает за военные стандарты, командование, управление и ключевые оборонные способности.

Роль ЕС и НАТО

Отдельно генсек НАТО очертил видение роли Европейского Союза в сфере безопасности. Он считает, что ЕС должен сосредоточиться на развитии оборонной промышленности, финансировании, повышении устойчивости и регуляторной политике.

Рютте подчеркнул, что без участия США Европа не сможет полноценно гарантировать собственную безопасность. По его словам, попытки действовать самостоятельно требовали бы значительно больших расходов на оборону, развития собственного ядерного потенциала и означали бы потерю ядерного зонтика США.

Он также отметил, что НАТО нужно не только Европе, но и самим Соединенным Штатам. Альянс, по его словам, играет ключевую роль в безопасности Атлантики, Арктики и европейского региона в целом.

Напомним, 15 января Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте относительно российских обстрелов Украины и насущных потребностей для усиления противовоздушной обороны. Глава государства сообщил о последствиях ударов по энергетике и обсудил возможности закупки ракет для ПВО в рамках программы PURL.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовит новые удары по энергетике, есть риск атак на объекты, обслуживающие АЭС. Украина призвала государства-участники ОБСЕ усилить давление на страну-агрессора и ускорить поставки ракет в ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!