Россия готовит новые удары по энергетике: Украина в ОБСЕ заявила о риске атак на объекты, обслуживающие АЭС

Россия и в дальнейшем не будет прекращать террор и наносить удары по территории Украины. Наше государство владеет данными о планах врага относительно новых ударов по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам и сетям, связанным с обеспечением работы атомных электростанций.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ, передает "Укринформ". Украинская делегация призвала государства-участники ОБСЕ усилить давление на страну-агрессора и ускорить поставки ракет в ПВО.

Москва продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

"Мы имеем достаточно информации о подготовке к дальнейшим российским ударам по нашему энергетическому сектору и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные электростанции", – подчеркнул Палагусинец.

Он отметил, что каждый вражеский удар по энергетическому сектору в разгар зимы подрывает усилия ведущих государств, направленные на прекращение войны. Украина, по его словам, демонстрирует максимальную открытость к дипломатии, тогда как Россия сосредотачивается исключительно на атаках и терроре мирного населения.

Также заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ сообщил, что только за текущий отопительный сезон РФ осуществила 256 воздушных ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины.

"Военный преступник Путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей. Эта зимняя кампания имеет явное гуманитарное измерение: атаки синхронизированы и структурированы так, чтобы максимизировать страдания, когда температура падает до экстремальных уровней, а перебои с теплом, электричеством и водоснабжением становятся угрожающими для жизни. Россия намеренно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа – что точно соответствует определению статьи II (c) Конвенции о геноциде", – подчеркнул Палагусинец.

Делегация призвала ОБСЕ усилить поддержку Украины и санкционное давление

Делегация Украины призвала государства-участники ОБСЕ предпринимать конкретные действия, в частности ускорить поставки систем ПВО и боеприпасов, расширить возможности противодействия ракетам и дронам, а также усилить политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию.

Отдельно украинская сторона поблагодарила Польшу за инициативу "Тепло для Киева", которая собрала более 1 млн долларов, а также почти 24 тысячам доноров и странам-партнерам за поддержку энергетического сектора Украины среди них – Норвегия, Великобритания, Германия, Италия, Австрия и другие.

Напомним, недавно Украина в срочном порядке созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара "Орешником" по Львовской области, поскольку это является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Также Украина инициировала другие международные действия – срочное заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Как писал OBOZ.UA, 15 января Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте относительно российских обстрелов Украины и насущных потребностей для усиления противовоздушной обороны. Глава государства сообщил о последствиях ударов по энергетике и обсудил возможности закупки ракет для ПВО в рамках программы PURL.

