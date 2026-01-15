'Сотни тысяч людей остались без света и тепла': Зеленский проинформировал Рютте о российских обстрелах и потребности Украины для защиты

Президент Владимир Зеленский 15 января провел разговор с Марком Рютте относительно российских обстрелов Украины и насущных потребностей для усиления противовоздушной обороны. Глава государства сообщил о последствиях ударов по энергетике и обсудил возможности закупки ракет для ПВО в рамках программы PURL.

О разговоре президент сообщил в вечернем обращении к украинцам 15 января. Зеленский отметил, что стороны отдельно говорили о дипломатической работе с партнерами, в частности с Соединенными Штатами, и о необходимости давления на Россию.

"Никогда Украина не была и не будет преградой для мира", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что именно действия России свидетельствуют о ее нежелании договариваться. По его словам, российские ракеты и ударные дроны направлены на уничтожение украинской энергетики и давление на гражданское население. Президент поблагодарил партнеров за поддержку и заявил о намерении активизировать дипломатическую работу – как публичную и официальную, так и непубличную.

Ситуация на местах

Отдельно президент сообщил о совещаниях с министром обороны Украины и командующим Воздушных сил по защите объектов энергетики и имеющихся потребностей. По его словам, 15 января зафиксированы жесткие ракетные удары по Харькову, в частности по критической инфраструктуре.

Удары дронами-камикадзе происходили утром и вечером против Киева, сложной остается ситуация в приграничных регионах. Зеленский подчеркнул важность усиления защиты Днепровщины и Одессы и отметил, что Украина продолжит контакты с партнерами по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия не демонстрирует никакого желания мира. Зато Москва "стремится к долгосрочному противостоянию" и продолжает опираться на поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи.

