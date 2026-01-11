NYP: во время задержания Мадуро армия США могла применить оружие, вызвавшее кровотечения и паралич

Во время военной операции в Венесуэле американские войска могли применить загадочное оружие, которое без прямого воздействия вызвало кровотечения и паралич. Очевидец рассказало, что это оружие сбило венесуэльских солдат с ног, заставив их рвать кровью.

Видео дня

В результате такого воздействия были нейтрализованы около сотни бойцов. Об этом сообщает New York Post.

Операция США в Венесуэле

Один из охранников, который стал свидетелем столкновения американских войск с венесуэльскими солдатами, рассказал, что армия США уничтожила сотни бойцов, не потеряв ни одного своего солдата. Мужчина утверждает, что американцы использовали технологии, не похожие ни на что, что он когда-либо видел или слышал.

"Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, – это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать. Спустя несколько мгновений появилось несколько вертолетов, которые перебросили в этот район всего около 20 американских военнослужащих", – вспоминает охранник.

Венесуэльские военные были бессильны

По его словам, именно эти несколько десятков человек пришли вооруженные чем-то гораздо более мощным, чем просто огнестрельное оружие.

"Они были очень технологически продвинуты. Они не были похожи ни на что из того, с чем мы сражались раньше. Нас было сотни, но у нас не было ни единого шанса. Они стреляли с такой точностью и скоростью, что казалось, будто каждый солдат выпускает по 300 патронов в минуту", – говорит очевидец.

Мужчина не смог подобрать слов, чтобы описать принцип работы загадочного оружия. Тем не менее, он допустил, что это было похоже на очень мощную звуковую волну.

"В какой-то момент они что-то запустили, я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. Последствия были мгновенными и ужасающими. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия или что это было", – рассказал мужчина.

Что известно о звуковом оружии

Военные уже много лет располагают оружием направленной энергии, которое нейтрализует цели с помощью сфокусированной энергии, такой как микроволны или лазерные лучи. Операция в Венесуэле может быть первым случаем его применения в боевых действиях со стороны США.

Китай использовал микроволновое оружие в 2020 году против индийских солдат во время пограничного спора в Ладакхе. Источник отметил, что это оружие способно вызывать по крайней мере некоторые из симптомов, включая "кровотечение, неспособность двигаться или функционировать, боль и жжение".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!