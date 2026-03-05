'Для отражения всех 'Шахедов' систем Patriot не хватит': Зеленский напомнил о предложении менять ракеты PAC-3 на дроны-перехватчики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев потенциально может обменять зенитные дроны-перехватчики на ракеты РАС-3 для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это связано с тем, что в первые три дня операции против Ирана союзники США использовали 800 таких ракет.

Об этом он заявил во время своего брифинга. Его слова приводит "Укринформ".

Зеленский готов провести бартер

По его словам, союзники США из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Иордании, использовали на отражение тегеранских ударов столько зенитных ракет, сколько не было у Украины для отражения атак врага в течение всей российско-украинской войны.

"И все консультации говорят о том, что людям нужна ПВО, а именно — наши знания и экспертизы. Потому что, например, ракет PAC-3 на Ближнем Востоке страны в целом использовали где-то 800+ за эти атаки. У Украины никогда не было за все это время столько ракет для отражения ударов", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что для отражения всех атак с применением беспилотников Shahed не хватит имеющихся ЗРК Patriot, и напомнил, что предложил партнерам отправить определенное количество дронов-перехватчиков в обмен на боекомплект для американских систем ПВО.

"У меня вчера была консультация со всеми — от главкома, начальника Генштаба, министра обороны, наших военных, менеджмента, разведки и т.д... Мы четко поняли, какое количество дронов-перехватчиков нам нужно и какое количество мы можем дополнительно очень быстро производить, если будет у нас вот такой диалог с нашими партнерами", — сказал глава государства, и заверил, что Украина предоставит свою экспертизу по защите гражданских объектов и нефтепроизводственной инфрструктуры.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия передает Ирану военные технологии и компоненты для беспилотников, которые применяются на Ближнем Востоке. Украина следит за этим процессом и фиксирует наличие российских компонентов в иранских ударных дронах.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого президент сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом Киев проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

