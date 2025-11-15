Российского военного, который состоял в рядах частной военной компании "Вагнер", а в июне незаконно пересек границу и попал в Финляндию, депортировали в страну-агрессора России. Финская иммиграционная служба решила больше не удерживать его.

Депортацию осуществила пограничная служба Северной Карелии. Как сообщает финский вещатель Yle, пограничники заявили о депортации россиянина, поскольку тема стала резонансной.

Финские пограничники сопроводили "экс-вагнеровца" до пункта пропуска "Ниирала", что напротив российского Вяртсиля. Дальнейшая судьба российского военного неизвестна.

О ком речь

Пограничники Финляндии назвали россиянина Евгением, но уточнили, что его фамилия не разглашается, поскольку против него ведется следствие. Не назвали они его и сейчас, однако личность российского наемника была установлена еще в июне, когда военный РФ попросил Финляндию о защите.

Это Жаслан Мустаханов, также известный как Евгений Шпартун (в рядах оккупантов находился под позывным "Канелло"). По его словам, он добровольно вступил в войска РФ в 2022 году, прошел подготовку в составе ЧВК Вагнера и участвовал в нескольких оккупационных операциях (Селидово и Бахмут).

Российский "герой"-рецидивист

Наемник командовал штурмовой ротой в 433-м мотострелковом полку. До осени 2024 года в Россиии считался "героем есвео", а затем исчез из публичного поля. А уже в 2025-м обнародовал несколько видео с резкой критикой собственного командования (мол, командиры предатели и бросают солдат "гнить в полях", а потом врут родственникам убитых).

Несмотря на то, что и сам "герой", и российские пропагандисты старательно скрывали его биографию, она стала известной. Жаслан Мустаханов родился в Омске в 1992 году, и до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину успелполучить шесть судимостей. После седьмого приговора суда (шесть лет тюрьмы за ограбление ювелирного магазина) вместо наказания подписал контракт на войну в Украину.

Что предшествовало

В Финляндии Егена-Жаслана задержали в районе Вяливаара, после того, как 17 июня он пересек границу недалеко от города Китее. Он проник в страну через лесистый участок границы, где отсутствует пограничный забор. Сенсоры обнаружили нарушителя, после чего его оперативно задержали пограничники.

Мужчина сразу запросил в Финляндии международную защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители в рамках международной спецоперации "Мстители-2" идентифицировали более 600 боевиков и наемников частных военных компаний "Вагнер" и "Редут". Все они причастны к военным действиям и преступлениям против гражданского населения.

