В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил об убежище – СМИ

В Финляндии задержали бывшего бойца ЧВК "Вагнер", который незаконно пересек границу и обратился с просьбой о международной защите. Мужчина воевал в составе штурмовых подразделений и сейчас публично критикует российское военное руководство.

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Об этом сообщает финское издание Yle. Задержание произошло в районе Вяливаара после того, как 17 июня россиянин пересек границу недалеко от города Китее.

Бывший военнослужащий, которого в СМИ называют Евгением, проник в страну через лесистый участок границы, где отсутствует пограничный забор. Сенсоры обнаружили нарушителя, после чего его оперативно задержали пограничники. Мужчина сразу запросил в Финляндии международную защиту и сейчас находится в центре временного содержания.

Сейчас Евгений находится в центре временного содержания. Центральная уголовная полиция Финляндии подтвердила, что ведет предварительную проверку в отношении лица, которое, вероятно, было связано с ЧВК "Вагнер".

В своих сообщениях в соцсетях Евгений публиковал видео и фото, где были видны нашивки ЧВК "Вагнера" на форме. Он рассказывал, что в 2022 году он добровольно вступил в ряды российских войск и прошел подготовку в ЧВК. После этого воевал на востоке Украины, в частности в Бахмуте и Селидово. Россиянин также утверждал, что участвовал в боях в разных регионах Украины.

До службы в ЧВК, по данным СМИ, Евгений был командиром роты 433-го мотострелкового полка ВС РФ. В российских пропагандистских видео он рассказывал об уничтожении автомобиля с украинскими военными и других боевых эпизодах, а пропагандисты представляли его как образцового солдата.

С осени 2024 года, после боев в Селидово, Евгений исчез из публичного пространства, а в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором назвал российских командиров предателями. Он обвинил их в том, что те "бросают солдат гнить в полях" и обманывают семьи погибших. Дальнейшие видеозаписи с критикой власти он распространял уже с территории Финляндии, хотя свое местонахождение не раскрывал.

По данным российских СМИ, осенью 2023 года Евгений был приговорен к шести годам заключения за ограбление ювелирного магазина в Омске. Однако вскоре после этого он снова оказался на фронте – в России часто привлекают к службе заключенных.

Пограничная служба Финляндии подозревает задержанного в незаконном пересечении государственной границы. Несмотря на это, подозрений в совершении военных преступлений пока не выдвинуто, поскольку правоохранители оценивают, есть ли основания для начала уголовного расследования. Ни одна из служб официально не подтвердила Yle, что речь идет именно о Евгении.

Профессор уголовного и процессуального права Хельсинкского университета Дан Хелениус считает, что Украина может обратиться с просьбой об экстрадиции. Для этого украинской стороне придется предоставить достаточные доказательства его причастности к преступлениям.

Кроме этого, важным фактором является и то, подозревается ли человек в военных преступлениях или других правонарушениях. Обвинения могут быть предъявлены в Финляндии, даже если военные преступления были совершены за рубежом и не связаны с нынешней страной пребывания.

Если будет доказано, что Евгений командовал подразделением, ответственность может распространяться не только на его действия, но и на поступки подчиненных.

Как сообщал OBOZ.UA, одна из самых известных финских организаций Nordic Combat Medics (NCM) действовала, как волонтерская группа по помощи Украине во время полномасштабной войны. Однако, как выяснилось, NCM не имела разрешения на сбор средств, а ее основательница Тина Сойни часть донатов тратила на неуместные расходы, в частности, на оплату штрафов за неправильную парковку. В конце концов, она выехала за границу, присвоив себе пикап, приобретенный за пожертвования, и пытается и дальше собирать средства.

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