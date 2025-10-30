Спецоперация 'Мстители-2': украинские полицейские разоблачили более 600 боевиков ЧВК 'Вагнер' и 'Редут'. Фото

Украинские правоохранители в рамках международной спецоперации "Мстители-2" идентифицировали более 600 боевиков частных военных компаний "Вагнер" и "Редут". Они причастны к военным действиям и преступлениям против гражданского населения.

Часть из них действовала не только на территории Украины, но и в разных странах мира, включая Демократическую Республику Конго. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По результатам следственных действий на территории Республики Молдова установлено 25 граждан этой страны, которые принимали участие в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер".

Сейчас в отношении восьми из них подготовлены процессуальные документы для сообщения о подозрении по статье об участии наемника в вооруженном конфликте и других насильственных действиях, угрожающих территориальной целостности государства. Еще 17 граждан Молдовы объявлены в розыск.

На основании собранных доказательств правоохранители проверяют идентифицированных боевиков на причастность к военным преступлениям, в частности сексуальному насилию, убийствам пленных и гражданских лиц на территории Украины.

Отмечается, что украинские полицейские находят военных преступников России в разных странах мира и делают все возможное, чтобы каждый из них понес справедливое наказание.

"Международная операция "Мстители" демонстрирует системную работу украинской полиции в установлении, документировании и наказании боевиков, воюющих на стороне российской федерации. Совместно с правоохранительными органами партнерских государств и Европолом, Национальная полиция Украины обеспечивает неотвратимость наказания для всех, кто причастен к агрессии против нашего государства", – добавили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Алматы приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Казахстана Тимура Пралиева. Он воевал в составе российской ЧВК "Вагнер" против Украины, а впоследствии – в Африке. По данным казахстанского портала Orda, Пралиев осенью 2022 года был завербован Россией и отправлен на войну в Украину, где служил связистом в составе "вагнеровцев".

