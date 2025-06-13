Были привлечены военные, разведка и киберподразделения: в Axios узнали детали подготовки операции 'Восходящий лев'

Израиль готовил операцию "Восходящий лев" против ядерных объектов Ирана в течение восьми месяцев. Идея этой серии атак возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре, во время цикла эскалации отношений между странами.

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Тогда премьер-министр Биньямин Нетаньяху, мотивированный как быстрым ростом ракетного арсенала Ирана, так и ослаблением его противовоздушной обороны после ответного удара Израиля, приказал военным и разведывательным службам начать планирование. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Израильские военные заявили, что еще одним фактором стали разведданные об исследованиях и разработках в области ядерного оружия. Они указывали на то, что Иран может создать ядерное оружие быстрее, если он решит это сделать. Запланированное на ближайшие недели открытие нового подземного завода по обогащению урана, который был бы неуязвимым даже для массированных ударов американских бункерных бомбардировщиков, добавило срочности.

В статье отмечается, что даже тогда, когда президент США Дональд Трамп добивался ядерной сделки с Ираном, Израиль готовился к этому удару. Он собирал разведданные, размещал свои силы и средства, проводил учения. Эти приготовления обеспокоили некоторых людей в Белом доме.

"Сам Трамп несколько раз за последние дни, в том числе за несколько часов до ударов, заявлял, что выступает против израильского удара, который может "подорвать" переговоры. Но через несколько часов после начала атаки израильские официальные лица сообщили журналистам, что все это было согласовано с Вашингтоном", – сказано в статье.

Двое израильских чиновников заявили Axios, что Трамп и его помощники лишь делали вид, что выступают против израильской атаки на публике, и не выражали сопротивление в частных разговорах. "У нас был четкий зеленый свет от США", – заявил один из них.

Как говорит источник издания, целью было убедить Иран, что атака не является неизбежной, чтобы иранцы из израильского списка целей не переехали в другие места.

По словам официальных лиц, израильская операция включала не только авиаудары. Разведывательная служба Моссад имеет оперативников на местах, которые проводят тайные диверсионные операции на объектах ракетной и противовоздушной обороны Ирана.

Ожидается, что в ближайшие дни Израиль продолжит наносить удары по подземным ядерным объектам Ирана, а также по другим целям.

Напомним: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что указание о ликвидации ядерной программы Тегерана было отдано в ноябре 2024 года. С того времени, по его словам, началась подготовка к атаке.

А президент США Дональд Трамп заявил, что его и его помощников предупредили о планах Израиля атаковать Иран. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой, мягко говоря"

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, а по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

Также стало известно, что Израиль использовал секретную базу беспилотников, тайно организованную на территории противника неподалеку от Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, системам ПВО и ракетным установкам, отдельным высокопоставленным военным командирам и ученым-атомщикам.

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Отметим, что Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

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