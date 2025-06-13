Изначально планировали на апрель: Нетаньяху рассказал, когда Израиль начал готовить атаку на Иран

13 июня Израиль начал операцию против ядерной программы Ирана, нанеся удары по предприятиям по обогащению урана. Указание о ликвидации ядерной программы Тегерана было отдано в ноябре 2024 года, с этого времени началась подготовка к атаке.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в видеообращении 13 июня. Его цитирует The Times of Israel.

"Директива поступила вскоре после убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы", – сказал Нетаньяху.

По словам премьера, ему было понятно, что Иран возьмется за создание ядерной бомбы, как только его марионеточная ось будет разрушена Израилем.

Израиль определил ощутимые шаги, которые Иран делал в направлении создания ядерного оружия, кроме простого обогащения урана, подчеркнул Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что установил дату начала атаки на ядерную программу Ирана на конец апреля 2025 года. Однако по его словам, были "разные причины", почему это не могло быть сделано тогда.

Нетаньяху не назвал эти причины. Издание предполагает, что одной из них могло быть заявление президента США Дональда Трампа в апреле, что он начнет прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.

В конце концов, атака была назначена на утро пятницы, 13 июня, отметил Нетаньяху, не объясняя, почему он выбрал именно этот день.

По его словам, после прошлогодних израильских ударов по программе баллистических ракет Ирана, Тегеран начал программу по созданию 300 таких ракет в месяц.

"Мы решили, что больше не можем ждать", – сказал Биньямин Нетаньяху.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

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