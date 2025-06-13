Иранские командиры были подорваны в своих кроватях израильскими дронами: невероятные подробности операции 'Восходящий лев'. Фото

В ночь на 13 июня Израиль совершил беспрецедентную атаку на Иран, используя свои самолеты, а также секретную базу беспилотников, тайно организованную на территории противника недалеко от Тегерана. Удары были совершены по ядерным объектам, системам ПВО и ракетным установкам, отдельным высокопоставленным военным командирам и ученым-атомщикам.

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Часть из них погибла в собственных домах. Как передает Daily Mail, это свидетельствует, что операция "Восходящий лев" направлена ​​не только на срыв разработки иранского ядерного оружия, но и на то, чтобы парализовать возможности военного ответа и даже дестабилизировать режим Исламской Республики Иран.

Израильские СМИ со ссылкой на представителей служб безопасности заявили, что для успеха "Восходящего льва" Иерусалим устроил три скоординированные операции:

1. Спецподразделения "Моссада" отправились в Иран, чтобы развернуть высокоточное оружие на открытой местности вблизи иранских систем противовоздушной обороны. Перед тем, как израильские ВВС начали авиаудары, это оружие было активировано.

2. "Моссад" установил ударные системы на гражданских транспортных средствах по всему Ирану. Когда операция началась, по отдельным целям работало именно это оружие.

3. На территории Ирана была создана секретная база беспилотников. "Моссад" сумел разместить начиненные взрывчаткой БПЛА в самом сердце Ирана, провезя их контрабандой задолго до удара. Во время ночной атаки дроны, по предварительной информации, атаковали иранские пусковые установки баллистических ракет "земля-земля".

ВВС Израиля работали по десяткам военных и ядерных объектов, включая важнейший завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе. Еще одной целью (предварительно, ракетных и дроновых ударов) стал высший эшелон военной командной структуры Исламской Республики.

Иранской стороной подтверждена гибель:

– начальника штаба вооруженных сил Мохаммада Багери;

– командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами;

– командующего Аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде;

– командующего Хатем аль-Анбийя (Чрезвычайное командование) Хатем-Гулама Али Рашида и нескольких других высокопоставленных лиц.

Израильская сторона предполагает, что был ликвидирован и бригадный генерал Исмаил Каани – командующий силами "Кудс" КСИР.

Среди наиболее значимых смертей – ликвидация Мохаммеда Багери и Хоссейна Салами.

Багери был самым высокопоставленным офицером в иранских вооруженных силах и отвечал за надзор за армией, Революционной гвардией и Корпусом, а также за программу страны по баллистическим ракетам. Заняв свой пост в 2016 году, Багери работал непосредственно под началом аятоллы Али Хаменеи – главного лица, принимающего решения в Иране.

13 июня КСИР опубликовал архивную фотографию уничтоженного генерала Багери рядом с генералом Мохаммадом Захеди, ликвидированным Израилем весной 2024 года в Дамаске, и генералом Касемом Сулеймани, ликвидированным в 2020 году.

Что касается Салами, то он командовал КСИР, был ветераном корпуса с 45-летним стажем и возглавлял подразделение с 2019 года.

Также успешно атакованы ведущие иранские ученые-атомщики, в том числе доктор Мохаммад Мехди Техранчи, руководитель проекта "Амад" по испытанию ядерного оружия, и Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана.

Часть ликвидированных застала ночные удары в своих квартирах. Но также, по данным источников Fox News, спецслужбы Израиля обманом заставили командование Военно-воздушных сил Ирана собраться в одном месте якобы на "совещание", после чего военные ударили по этому объекту.

"Мы провели конкретные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их собраться, но что более важно, мы знали, как удержать их там", – сказал неназванный израильский чиновник.

По его словам, удары Израиля по Ирану оказались более успешными, чем ожидалось.

Утром в пятницу, 13 июня, официальный Тегеран объявил, что действия Иерусалима равносильны "объявлению войны" и пообещал отомстить "решительно и пропорционально". Иранцы также призвали Совет безопасности ООН созвать чрезвычайное заседание. Оно должно состояться уже в пятницу.

Со своей стороны министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия "продолжит свою деятельность по срыву иранской ядерной программы и устранению угроз" для государства, намекнув на возможность новых атак.

"Точный удар по головам командиров Корпуса стражей исламской революции, иранской армии и ученых-атомщиков, которые были вовлечены в продвижение плана уничтожения Израиля, является сильным и ясным посланием: те, кто работает над уничтожением Израиля, будут уничтожены", – сказал Кац.

Мэтью Сэвилл, директор военных наук в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) назвал масштаб израильской операции беспрецедентентным.

"Размах и масштаб этих ударов – как по высокопоставленным иранским чиновникам, так и по ядерным объектам – позволяют предположить, что эта операция направлена ​​не только на то, чтобы отговорить Иран от разработки ядерного оружия, но и на то, чтобы парализовать любой потенциальный военный ответ и даже дестабилизировать режим", – считает эксперт.

По его словам, удары по военным командирам, в том числе по командующему КСИР, "выходят за рамки того, что необходимо для чисто превентивного удара по ядерной программе".

"Израиль в очередной раз продемонстрировал свое значительное превосходство в регулярных ВС, а численность сил, предположительно собранных для этой серии атак, представляет собой подавляющую часть его ударных самолетов дальнего радиуса действия", – добавил Сэвилл.

Как писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что указание о ликвидации ядерной программы Тегерана было отдано еще в ноябре 2024 года. Операция должна была состояться в конце апреля 2025-го, но дату впоследствии перенесли.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран

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