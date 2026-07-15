Британия внесла российский "Добровольческий корпус" в список организаций, угрожающих нацбезопасности

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд внесла в санкционный список российский так называемый "Добровольческий корпус". Речь идет о военизированной структуре, полностью контролируемой российской военной разведкой.

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Лондон задействовал новые полномочия в рамках Закона о национальной безопасности в условиях роста поддерживаемой Кремлем агрессии. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Оружие гибридной войны

Теперь эта российская прокси-группировка приравнена к иностранным спецслужбам, что значительно упростит уголовное преследование ее агентов. Российское ГРУ имеет долгую историю враждебных тайных операций и нападений на Великобританию и ее союзников. Сегодня для выполнения грязной работы Москва всё чаще использует сеть наемников и добровольцев.

"Добровольческий корпус" (Volunteer Corps) – это структура, созданная под эгидой Минобороны РФ. Кремль использует ее как инструмент гибридной войны в Европе. Через интернет организация вербует исполнителей для проведения диверсий и поджогов, атак на объекты инфраструктуры, слежки и преследования неугодных лиц.

Благодаря новому статусу группировки в британском праве, прокурорам больше не придется в каждом отдельном случае доказывать связь подозреваемых с иностранным государством, чтобы привлечь их к ответственности за враждебную деятельность.

Кто входит в состав "Добровольческого корпуса" ГРУ

По данным журналистских расследований, в частности, "Радио Свобода", под вывеской "Добровольческого корпуса" скрывается конгломерат теневых наемнических и ультраправых организаций, курируемых спецслужбами РФ.

После гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году большая часть наемников перешла под прямой контроль ГРУ и Минобороны. Также в структуру входят наемники ЧВК "Редут", члены которой выполняют роль главного координационного и вербовочного центра для всего "корпуса".

Важно не путать с РДК

Внесенный в британские списки угроз "Добровольческий корпус" ГРУ не имеет никакого отношения к Российскому добровольческому корпусу (РДК).

В то время как структура ГРУ осуществляет диверсии в Европе в интересах Кремля, РДК является добровольческим формированием из граждан РФ, которое воюет на стороне Украины против путинской армии. Это две абсолютно разные и противоборствующие организации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений развязывать Третью мировую войну, в Европе продолжают с тревогой следить за военными приготовлениями России. На саммите НАТО обсуждался доклад британской разведки, согласно которому Москва планирует к 2030 году сформировать 17 боевых дивизий и создать полуторамиллионную армию, готовую к столкновению с силами Альянса.

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