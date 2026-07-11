У Путина на столе 5-6 планов по Европе, – военный аналитик о том, кому пора готовиться

Несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений развязывать Третью мировую войну, в Европе продолжают с тревогой следить за военными приготовлениями России. На саммите НАТО обсуждался доклад британской разведки, согласно которому Москва планирует к 2030 году сформировать 17 боевых дивизий и создать полуторамиллионную армию, готовую к столкновению с силами Альянса.

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На сегодняшний день маневры россиян действительно могут свидетельствовать о подготовке к войне или как минимум к провокации против стран НАТО. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный аналитик Александр Мусиенко.

Признаки подготовки к конфликту с НАТО

По словам аналитика, ряд шагов, которые сейчас предпринимает Россия, указывают на то, что страна-агрессор допускает сценарий войны против восточного фланга НАТО, либо как минимум намерена "прощупать" готовность этих государств к обороне. Мусиенко считает, что первой к такому развитию событий начала готовиться Финляндия.

По наблюдениям аналитика, параллельно с боевыми действиями против Украины Россия возводит военные городки на границе с Финляндией и наращивает военную инфраструктуру в Беларуси, а также укрепляет Балтийский флот. Все это, считает Мусиенко, говорит о том, что Москва не отказалась от идеи в какой-то момент проверить на прочность оборону стран НАТО.

Какие сценарии рассматривает Кремль

У российского руководства есть порядка пяти-шести различных вариантов действий против Европы. Кремль рассматривает, в том числе, масштабный удар с применением ракет, дронов и дальнобойной артиллерии, использование сухопутных сил.

Также агрессор может прибегнуть к провокациям. Например, переодетые в польскую, литовскую или эстонскую военную форму российские военнослужащие могут разыгрывать операции под чужим флагом.

Отдельно рассматривается вариант проверки систем противовоздушной обороны стран НАТО, в частности, залеты дронов вглубь их территории. Таким способом, по мнению Мусиенко, Кремль рассчитывает не только создавать угрозу, но и сеять раздор между членами Альянса, например, если Польша обратится за помощью, а союзники затянут с реакцией, это станет проверкой единства НАТО.

Мусиенко подчеркнул, что окончательно эти планы не сняты с повестки и лежат на столе у Путина. При этом, по его словам, многое будет зависеть от долгосрочной перспективы вплоть до 2030 года, а также от позиции Китая в глобальном измерении конфликта. Парадокс ситуации, отметил аналитик, в том, что России пока не удается добиться военного успеха даже в Украине.

Какая реальная цель Кремля

Среди вероятных задач России эксперт назвал попытку проверить единство НАТО и степень вовлеченности США в европейскую безопасность, а также стремление запугать европейское общество перспективой большой войны, чтобы подтолкнуть избирателей к поддержке ультраправых сил. Это, в свою очередь, может спровоцировать кризис в структуре ЕС вплоть до угрозы раскола.

По словам Мусиенко, логика Путина строится на принципе "через эскалацию – к деэскалации". Диктатор рассчитывает, что после обострения с ним вновь сядет за стол переговоров американский президент, возможно вместе с европейскими лидерами, чтобы обсудить новый передел сфер влияния. Именно из-за подобного ультиматума, выдвинутого Путиным НАТО и США в декабре 2021 года, и началась война против Украины.

Напомним, диктатор Владимир Путин отклонил предложения о компромиссе и прекращении огня в Украине, выдвинутые его советниками. Главарь Кремля настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся часть территории Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, североатлантический альянс принял решение преобразовать свою многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Теперь это будет полноценная миссия НАТО по противовоздушной обороне.

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