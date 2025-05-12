"Найдем вас всех": Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге торгового центра в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поджог торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года был организован российскими спецслужбами. Часть подозреваемых уже задержали, а других — идентифицировали и разыскивают.

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Об этом чиновник сообщил в соцсети X. Он также пообещал найти всех причастных к пожару в Marywilska 44.

"Теперь мы точно знаем, что большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" – написал Туск.

Напомним, что 12 мая 2024 года масштабный пожар охватил популярный торговый комплекс Marywilska 44, в котором было около 1400 магазинов и сервисных пунктов. К тушению привлекли 30 пожарных бригад и примерно 200 спасателей.

Сообщение о возгорании поступило около 4:00 утра. Огонь быстро охватил зал размером 250 на 250 метров, а крыша в зоне возгорания обвалилась.

Пожар осложняло большое количество легковоспламеняющихся материалов — ткани, пластик, упаковка. Системы изоляции пожарных зон не сработали, что позволило пламени распространиться на весь комплекс.

Сейчас следствие продолжается, а польские власти называют инцидент частью гибридной войны со стороны России. Спецслужбы работают над разоблачением полной цепи исполнителей и заказчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Бебжанском национальном парке в Польше возник масштабный пожар, тушение которого продолжалось несколько дней. Сначала огонь распространился на 60 гектаров, а затем на 450.

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