'Беспрецедентный масштаб': Россия вторжениями в воздушное пространство НАТО преследует несколько целей – АР

Нарушения Россией воздушного пространства НАТО приобрели беспрецедентный масштаб. Где-то россияне запускают дроны, где-то – залетают на истребителях, однако Европа трактует инциденты как часть единой стратегии, которую реализует Кремль.

Этими провокациями Москва может преследовать конкретную цель. Какую именно – рассказали в Associated Press.

Россия развернула масштабную кампанию против НАТО

Россия и раньше нарушала воздушное пространство НАТО. Однако в сентябре эти вторжения приобрели беспрецедентный масштаб.

Так, в Польшу залетели около двух десятков российских дронов, в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут находились российские истребители, одиночные беспилотники залетали в Румынию и Латвию, а в Дании из-за неизвестных БПЛА в воздухе закрывали аэропорты.

В России причастность к этим провокациям отрицают. Однако в Европе почти ни у кого не осталось сомнений, что за ними стоит Москва и что ее действия являются преднамеренными и систематическими – и укладываются в определенную "более широкую схему", организованную Кремлем.

Несмотря на то, что в отдельных случаях для противодействия нарушителям в небо поднимали авиацию Альянса, пока особой реакции со стороны НАТО на провокации Москвы не было. Однако продолжение таких инцидентов повышает шансы на прямое военное столкновение между НАТО и РФ. Поэтому в агентстве задались вопросом: зачем это Москве?

Возможные мотивы России

В АР напомнили об ультиматуме российского диктатора Владимира Путина к НАТО, в котором тот требовал "возвращения" Альянса к "границам 2007 года" (а значит – исключения из блока стран Балтии и ряда других государств Восточной Европы), а также гарантий невступления в организацию Украины. Тогда в НАТО эти требования отвергли.

Еще одной претензией российского диктатора уже во время полномасштабного вторжения в Украину стала военная помощь западных стран Киеву, особенно передача дальнообойных вооружений, которые позволяли бы поражать цели на территории РФ. На такие поражения Кремль грозился отвечать атаками на военные объекты в странах-членах Альянса.

"Некоторые эксперты рассматривают недавнее увеличение количества вторжений в воздушное пространство НАТО как попытку России увидеть реакцию альянса, чтобы воспользоваться любыми разногласиями или нерешительностью", – назвали авторы материала один из возможных мотивов Москвы.

Еще одной целью Кремля может быть переключение внимания и ресурсов НАТО с поддержки Украины на защиту собственной территории.

"Возможно, их расчет заключался в том, что теперь европейские страны должны дополнительно прислать что-то Эстонии по средствам противовоздушной обороны, а это означает, что они не смогут прислать их Украине. Россия пытается оторвать нас от Украины", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Зато эксперт по вопросам российской политики Марк Галеотти убежден, что Москва пытается остановить страны НАТО от предоставления Киеву надежных гарантий безопасности, в частности от развертывания европейских войск после заключения мирного соглашения – чего Кремль категорически не желает принимать.

"Это Москва пытается сказать: "Просто посмотрите, насколько опасными уже есть вещи и насколько опасными они могут стать. Помните, что мы более смелые, своевольные, безрассудные, решительные — используйте любое прилагательное, которое вам нравится, но суть в том, что мы являемся большей частью этого", — заявил Галеотти.

А вот старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас среди мотивов Кремля называет стремление подчеркнуть слабые стороны НАТО с целью "посеять в сознании союзников разрушительный вопрос: готовы ли вы воевать с Россией за страны Балтии?".

"России не нужно побеждать НАТО военным путем, если она может победить его политически. Если члены альянса не верят, что другие члены придут им на помощь, когда на них нападут, они чувствуют себя изолированными", – отметил эксперт.

Между тем руководитель программы Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Марк Бергман считает, что больше всего Москву интересовало, как на провокации отреагирует ключевое государство Альянса – США. И реакцией Кремль мог остаться доволен.

"Я думаю, что это было довольно разочаровывающе. Я думаю, что мы видим, что Соединенные Штаты при президенте Трампе не чувствуют ответственности за европейскую безопасность, и это будет достаточно поучительным для россиян. Они могут еще больше обострить ситуацию", – прокомментировал Бергман потенциальные последствия вялой реакции на российские выходки со стороны Вашингтона.

Реакция США и НАТО на провокации России

После вторжения в свое воздушное пространство двух десятков российских дронов, Польша активировала статью 4 Альянса, предусматривающую созыв заседания стран-членов в случае, если территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из них находятся под угрозой. Следствием стало начало операции по усилению противовоздушной обороны на восточном фланге блока.

После того аналогичное заседание состоялось уже по настоянию Эстонии, в которую залетели российские истребители: в НАТО по его итогам предостерегли Москву о последствиях в случае продолжения нарушений.

Польша тем временем заявила, что "без обсуждения" будет сбивать любой объект, который залетит на ее территорию. Однако, отмечают в АР, до сих пор непонятно, разделяют ли такой подход ее союзники по Альянсу. Ведь, например, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что решение о том, сбивать российские самолеты или нет, будет приниматься в соответствии с "имеющимися разведывательными данными об угрозе, которую представляет этот самолет".

Президент США Дональд Трамп вообще сначала заявил, что нарушение воздушного пространства НАТО российскими истребителями "могло быть ошибкой". И хотя впоследствии он публично подтвердил, что разделяет мнение о необходимости сбивать российские самолеты в случае подобных нарушений, США, как следует из слов Трампа, участвовать в этом не будут.

