Авто президента Аргентины забросали камнями: лидера пришлось эвакуировать

Во время предвыборного мероприятия в пригороде Буэнос-Айреса автомобиль президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями, бутылками и ветками. Агитацию пришлось прервать, а лидера – эвакуировать.

Видео дня

Инцидент произошел в среду, 27 августа. Как передает Reuters, ультралиберальный политик возглавлял колонну машин, которая двигалась по району Ломас-де-Самора к югу от Буэнос-Айреса. Он вместе со своей командой ехал, стоя в кузове пикапа.

Когда в сторону президента полетели предметы, сторонники плотно окружили Милея и прикрывались раскрытым чемоданом. Глава государства продолжал махать рукой, приветствуя людей, но в конечном итоге мероприятие пришлось прервать. Милея спрятали внутри черного микроавтобуса.

Известно, что в авто вместе с ним ехали его сестра Карина, министр Хосе Луис Эсперт и другие кандидаті от партии La Libertad Avanza.

По данным СМИ, провокацию в преддверии парламентских выборов 7 сентября устроила группа людей, скандировавших лозунги против правительства.

"Камни падали очень близко к президенту. Все было очень напряженно", – рассказал местному телевидению Хосе Луис Эсперт, кандидат в сенаторы от La Libertad Avanza, сопровождавший Милей в пикапе.

По словам представителя президента Мануэля Адорни, никто из охраны или политиков не пострадал.

Аргентинские телеканалы также показали столкновения между полицией и протестующими, выступающими против президента. В результате были задержаны два человека. Одного оставили под стражей за нападение на представителя власти, другого отпустили.

На видео запечатлена акция протеста 27 августа. Люди скандировали: "Милей – президент голода":

Что предшествовало

Это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента Карина Милей.

Ее подозревают в получении взяток от фармацевтических компаний через Национальное агентство по вопросам инвалидности (ANDIS). Президент категорически отрицает эти обвинения, называя их ложью. Милей обещал привлечь виновных к ответственности.

