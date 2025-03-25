В Аргентине рассекретят данные о нацистах, нашедших там убежище после Второй мировой

Аргентина рассекретит секретные документы, связанные со Второй мировой войной. Речь идет об обнародовании информации о нацистах, искавших убежище в этой стране после капитуляции нацистской Германии.

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Рассекречиванию по приказу президента Аргентины Хавьера Милея подлежит соответствующая документация во всех государственных структурах. Об этом сообщает издание La Nacion.

О решении Аргентины рассекретить секретные документы, связанные с нацистами, искавшими убежища в Аргентине после Второй мировой войны, сообщил руководитель аппарата президента Гильермо Франкос.

Он заявил, что Милей распорядился "обнародовать всю документацию, которую имеет любое государственное агентство, чтобы было известно абсолютно все, потому что нет причин скрывать информацию".

Об этом приказе президента Аргентины стало известно после его встречи с одним из американских конгрессменов-республиканцев.

"Несколько дней назад президент Милей принял сенатора Стива Дейнса, давно борющегося за обнародование всей информации о времени, когда нацисты пришли в Аргентину, чтобы спрятаться", – пояснил Франкос.

Напомним, на днях стало известно, что США запретили въезд экспрезиденту Аргентины. Кристину Фернандес де Киршнер Государственный департамент США обвиняет в "значительной коррупции" во время пребывания в должности. Именно это стало обоснованием для запрета ей въезда на территорию Соединенных Штатов.

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