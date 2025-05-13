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В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

София Закревская
Новости. Мир
3 минуты
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В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

В Аргентине в архиве Верховного суда обнаружили ящики с нацистскими документами. Они попали в страну в 1941 году и могут содержать данные о Холокосте, поэтому материалы будут детально изучать.

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Об этом 12 мая сообщили на сайте Верховного суда Аргентины. Там отметили, что это находка международного масштаба.

Учитывая историческую значимость находки и потенциально важную информацию, которая может пролить свет на события, связанные с Холокостом, глава Верховного суда Орасио Розатти распорядился провести исчерпывающее исследование всех найденных материалов после их первичной консервации.

Коробки с документами обнаружили во время работ по созданию музея высшей судебной инстанции страны и переноса документации из архива. При открытии одного из ящиков были обнаружены материалы, предназначенные для закрепления и распространения идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине в разгар Второй мировой войны.

В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

Согласно тому, что удалось восстановить, история этих ящиков берет свое начало 20 июня 1941 года, когда на борт японского парохода "Нан-а-Мару" прибыли 83 свертка, присланные немецким посольством в Токио. Немецкое дипломатическое представительство в Аргентине задекларировало их содержимое как личные вещи своих сотрудников и попросило их беспрепятственно выпустить.

В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото
В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

Однако таможенно-портовый отдел остановил въезд и проинформировал тогдашнего канцлера Энрике Руиса Гиньясу о возможных проблемах, учитывая количество и потенциальный характер материалов, которые могли бы повлиять на нейтралитет Аргентины перед лицом европейского конфликта.

В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

8 августа 1941 года представители таможни, канцелярии и депутатской комиссии наугад открыли пять ящиков: среди найденных документов были листовки, фотографии и пропагандистские материалы нацистского режима, а также тысячи записных книжек, принадлежавших Организации национал-социалистической немецкой рабочей партии за рубежом и Немецкой профсоюзной организации.

Немецкие дипломатические представители обратились с просьбой вернуть пакеты в их посольство в Токио. Чиновники были склонны удовлетворить эту просьбу, но следственная комиссия обратилась в суд, чтобы не допустить этого.

В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

Федеральный судья приказал изъять посылки 13 сентября 1941 года. Через три дня, 16 сентября 1941 года, он передал дело в Верховный суд, поскольку оно непосредственно касалось иностранного государства, а значит, подпадало под юрисдикцию высшей судебной инстанции. Именно так ящики и оказались в архиве.

На прошлой неделе эти коробки были открыты в присутствии экспертов и следователей. Теперь начнется инвентаризация документации. Основная цель – провести тщательную экспертизу, чтобы определить, содержат ли материалы важную информацию о Холокосте и могут ли найденные доказательства пролить свет на до сих пор неизвестные аспекты, такие как маршруты нацистских денег на глобальном уровне.

В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото
В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее было объявлено, что Аргентина рассекретит секретные документы, связанные со Второй мировой войной. Речь идет об обнародовании информации о нацистах, искавших убежища в этой стране после капитуляции нацистской Германии.

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