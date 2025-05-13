В архиве Верховного суда Аргентины нашли ящики с документами нацистской Германии. Фото

В Аргентине в архиве Верховного суда обнаружили ящики с нацистскими документами. Они попали в страну в 1941 году и могут содержать данные о Холокосте, поэтому материалы будут детально изучать.

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Об этом 12 мая сообщили на сайте Верховного суда Аргентины. Там отметили, что это находка международного масштаба.

Учитывая историческую значимость находки и потенциально важную информацию, которая может пролить свет на события, связанные с Холокостом, глава Верховного суда Орасио Розатти распорядился провести исчерпывающее исследование всех найденных материалов после их первичной консервации.

Коробки с документами обнаружили во время работ по созданию музея высшей судебной инстанции страны и переноса документации из архива. При открытии одного из ящиков были обнаружены материалы, предназначенные для закрепления и распространения идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине в разгар Второй мировой войны.

Согласно тому, что удалось восстановить, история этих ящиков берет свое начало 20 июня 1941 года, когда на борт японского парохода "Нан-а-Мару" прибыли 83 свертка, присланные немецким посольством в Токио. Немецкое дипломатическое представительство в Аргентине задекларировало их содержимое как личные вещи своих сотрудников и попросило их беспрепятственно выпустить.

Однако таможенно-портовый отдел остановил въезд и проинформировал тогдашнего канцлера Энрике Руиса Гиньясу о возможных проблемах, учитывая количество и потенциальный характер материалов, которые могли бы повлиять на нейтралитет Аргентины перед лицом европейского конфликта.

8 августа 1941 года представители таможни, канцелярии и депутатской комиссии наугад открыли пять ящиков: среди найденных документов были листовки, фотографии и пропагандистские материалы нацистского режима, а также тысячи записных книжек, принадлежавших Организации национал-социалистической немецкой рабочей партии за рубежом и Немецкой профсоюзной организации.

Немецкие дипломатические представители обратились с просьбой вернуть пакеты в их посольство в Токио. Чиновники были склонны удовлетворить эту просьбу, но следственная комиссия обратилась в суд, чтобы не допустить этого.

Федеральный судья приказал изъять посылки 13 сентября 1941 года. Через три дня, 16 сентября 1941 года, он передал дело в Верховный суд, поскольку оно непосредственно касалось иностранного государства, а значит, подпадало под юрисдикцию высшей судебной инстанции. Именно так ящики и оказались в архиве.

На прошлой неделе эти коробки были открыты в присутствии экспертов и следователей. Теперь начнется инвентаризация документации. Основная цель – провести тщательную экспертизу, чтобы определить, содержат ли материалы важную информацию о Холокосте и могут ли найденные доказательства пролить свет на до сих пор неизвестные аспекты, такие как маршруты нацистских денег на глобальном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее было объявлено, что Аргентина рассекретит секретные документы, связанные со Второй мировой войной. Речь идет об обнародовании информации о нацистах, искавших убежища в этой стране после капитуляции нацистской Германии.

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