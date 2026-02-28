Авиакомпании прекращают рейсы на Ближний Восток из-за эскалации между Израилем и Ираном: что известно

Международные авиакомпании начали массово отменять или менять маршруты рейсов в страны Ближнего Востока из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном. Перевозчики объясняют свои решения соображениями безопасности для пассажиров и экипажей.

Видео дня

Из-за этого сотни рейсов уже были изменены или отменены, а часть пассажиров вынуждена корректировать свои путешествия. Об этом сообщает ВВС.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic сообщила об отмене рейса VS400 из лондонского аэропорта Хитроу в Дубай. В компании предупредили, что из-за изменения маршрутов может возрасти продолжительность полетов на некоторых рейсах, в частности на Мальдивы, Индию и Саудовскую Аравию.

Авиакомпания British Airways также объявила об отмене рейсов в Тель-Авив и Бахрейн как минимум до среды. Кроме того, перевозчик отменил запланированные рейсы в Амман.

Один из рейсов компании – BA123 из Хитроу в Доху – был вынужден вернуться обратно примерно через треть маршрута. В результате более 200 пассажиров через несколько часов снова оказались в Лондоне.

Венгерский лоукостер Wizz Air подтвердил немедленное прекращение всех рейсов в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Аммана и обратно по меньшей мере до следующей субботы. Рейсы в Саудовскую Аравию компания отменила до вторника.

Также о временном прекращении полетов в регион объявили Emirates, Lufthansa, Air India и Turkish Airlines.

Авиаперевозчики отмечают, что такие решения связаны с резким обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и рисками для гражданской авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение приняли после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!