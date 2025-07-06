Армения отвергла заявления ГУР о присутствии войск РФ

В Армении ответили на информацию Главного управления разведки Украины о том, что государство-агрессор Россия ускорила темп комплектования своей военной базы в этой стране (в частности, в Гюмри) на фоне обострения отношений с Азербайджаном. В МИД Армении отвергли информацию ГУР, назвав ее "вымышленной".

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Соответствующее заявление армянского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 6 июля, распространило издание "Новости-Армения". Там подчеркнули, что имеют "принципиальную позицию", согласно которой территория Армении не может быть использована третьими государствами для военных действий против любой из соседних стран.

"В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств", – прокомментировала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отметим, 5 июля ГУР заявило, что Россия ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа. В разведке подчеркнули, что такой шаг – элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности.

Напомним, что между РФ и Азербайджаном вспыхнул конфликт после задержания и убийства азербайджанцев российскими силовиками в Екатеринбурге 27 июня.

Азербайджан резко ответил на ситуацию отменой концертов российских звезд, арестом журналистов российского пропагандистского агентства Sputnik и избиением задержанных в Баку релокантов. 1 июля в Азербайджане задержали еще одну группу россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, содействии их обороту, а также в киберпреступлениях.

Как писал OBOZ.UA, в Азербайджане напомнили о том, что 25 декабря в Казахстане упал самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный. На подлете к Чечне его, по версии Азербайджана, атаковали средства ПВО РФ.

Баку собирался обратиться в международный суд по факту катастрофы и неоднократно требовал от Кремля признания вины и извинений.

Азербайджанские СМИ напомнили о произошедшем, опубликовав 1 июля объяснительную записку и аудио переговоров офицера российской ПВО, который якобы отдал в тот день приказ сбить пассажирский самолет AZAL.

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