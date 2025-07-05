РФ расширяет военное присутствие в Армении: в ГУР назвали причины и намерения Кремля

Россияне ускорили темп комплектования своей военной базы в Гюмри (Армения) на фоне обострения отношений с Азербайджаном. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что таким образом Кремль хочет усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

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Об этом пресс-служба ГУР МО сообщила в субботу, 5 июля, на своем канале в Telegram. Разведчики узнали: для этой базы личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном россиянами украинском Крыму.

Также государство-агрессор активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа, в частности в Северной Осетии и Адыгее.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов уверен, что Москва готовилась к обострению с Баку.

"Развертывание российских войск в Армении – это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", – предположил он.

Украинская военная разведка подчеркнула, что продолжает внимательно следить за передвижениями российских войск как на территории РФ, так и за ее пределами.

Напомним:

– Беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку спровоцировали скандальные массовые задержания, которые Россия провела в Екатеринбурге 27 июня. Во время рейда были убиты (РФ отрицает это) двое братьев-выходцев из Азербайджана Зияддин и Гусейн Сафаровы; еще несколько человек госпитализированы, остальных доставили в суд с видимыми следами побоев.

– Азербайджан ответил на ситуацию неожиданно резко: отменой концертов российских звезд, арестом журналистов российского пропагандистского агентства Sputnik и избиением задержанных в Баку релокантов.

Как писал OBOZ.UA, недавно посол государства-агрессора РФ был вызван в Министерство иностранных дел Армении и получил ноту протеста. Такой шаг связан с российской пропагандой в адрес Еревана, "недружественными высказываниями" со стороны должностных лиц и вмешательством Москвы во внутренние дела страны.

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